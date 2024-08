Els punts de trànsit més crítics al Centre de Sabadell: “És caòtic”

Els canvis de sentit de la circulació que s’han aplicat a alguns punts del Centre i l’elevada pressió de trànsit que circula pels carrers fan que transitar per certes zones de la ciutat sigui “caòtic”, com assenyalen alguns veïns del Centre. Hi ha una peça que, segons l’Ajuntament de Sabadell, permetrà desencallar-ho tot: el nou pàrquing del passeig de la Plaça Major, que permetrà definir i dissenyar com quedarà la mobilitat al Centre.

“Estem treballant el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell”, asseguren fonts municipals, que avancen que l’objectiu al Centre “és fer compatible l’accés dels vehicles i guanyar espais per a vianants allà on sigui possible”, com s’ha fet al carrer de la Indústria o a la nova plaça del carrer Estació. Però tot està subjecte a la posada en funcionament del nou aparcament del passeig de la Plaça Major.

Els canvis es faran esperar, però veïns reclamen certes actuacions quirúrgiques per a alleugerir la pressió a alguns punts de la ciutat. “Hi ha punts que són molt caòtics, caldria plantejar mesures”, exposen. Quins són els més crítics, segons els residents?

1 – Sant Joan, Coromines, Jovellanos i Calderon

Es tracta de carrers estrets on hi ha una forta congestió del trànsit. “Al Centre tenim voreres molt estretes i uns carrers on hi ha altes velocitats, caldria regular-ho”, sosté Evarist Fortuny, des de l’entitat veïnal Centre-Mercat, que reclama mesures per esmorteir el trànsit a carrers com ara Coromines o Jovellanos, molt concorregut també per autobusos.

2 – Els canvis de sentit a alguns punts del Centre

El canvi de sentit al carrer de Sant Llorenç no convenç els veïns, que expliquen que “implica un enrenou poder accedir-hi a certs punts del Centre”. Una veïna, Laia Ambrós, explica que per accedir a un punt del Centre des del carrer de la Salut ha de sortir a la Gran Via. “S’hi genera una gran cua al carrer de l’Estació”, apunta. Per poder accedir des del carrer Indústria a Tres Creus, per exemple, cal accedir fins al carrer Estació, paral·lel a la Gran Via.

3 – Covadonga i Tres Creus

A tocar del carrer de l’Estació, ja al barri de Covadonga, els residents de la zona denuncien que es genera un “col·lapse diari” al carrer que de Covadonga en la seva intersecció amb el carrer de les Tres Creus a causa d’un semàfor “que s’hauria de redissenyar”, sostenen. I és que els vehicles que volen girar cap al Centre “acaben generant un tap” perquè el semàfor a tocar de la Gran Via “dona poc marge” i els cotxes queden aturats.