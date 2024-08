Un mural més per a Tintín a Sabadell

Al carrer de Marià Fortuny, al costat de la plaça de Ricard Simó hi haurà un nou mural d’un dels reporters més llegendaris de la ficció: en Tintín del mestre belga Hergé. El jove periodista ja és un vell conegut de la ciutat, aquesta nova creació serà el tercer mural d’homenatge a Tintín a la capital vallesana, obra de David Torras, conegut com a JOKE, amb la col·laboració de l’Associació Tintinaire de Sabadell. L’objectiu és consolidar Sabadell com a ciutat tintinaire.

En paraules del tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas: “l’impuls d’aquest mural forma part del compromís de fer de Sabadell una ciutat tintinaire i de continuar endavant amb els murals, de manera que en un futur puguem fer un mapa amb les localitzacions i que, així, a més de l’homenatge i record a una figura tan coneguda i estimada, comptem també amb aquestes rutes com un element turístic més que ens porti gent a la ciutat”.

La nova obra de JOKE s’afegirà als dos murals de l’artista Werens ubicats al carrer de Jesús, on trobem als incompetents però entranyables gendarmes Dupond i Dupont acompanyant Tintín i el seu amic Xang mentre prenen un cafè a la façana dels Cafès Pont. L’altre mural situat a la nova plaça davant la Puríssima, presenta a Tintín i el seu lleial gos Milú a punt de xocar amb el capità Haddock que es troba a l’altra cantonada que fuig d’un dels símbols icònics de Werens: les abelles. Des de l’ajuntament comuniquen estar impulsant diverses accions en relació amb la creació més coneguda d’Hergé, des de conferències fins a taules rodones.

Per ara, l’obra de Joke és una incògnita. A la paret on se situarà el mural trobem pintat un fons que alterna els colors blau cel i blanc i els marcs de diversos quadres que recorden als mítics retrats de personatges en les tapes dels còmics d’Hergé.