En els últims quatre anys, els mesos en els quals s’han produït més entrades en habitatges aliens han estat l’agost i el juliol, tot i que el maig de 2021 i el gener de 2022 vam tenir dos pics amb set casos en les dues ocasions. Seguint les dades ens trobem amb el clàssic perill estiuenc als nostres domicilis: els robatoris i l’ocupació. Ja que és durant aquests llargs períodes de vacances quan els delinqüents (sobretot lladres d’habitatges) decideixen aprofitar la situació de desprotecció dels domicilis per entrar a robar amb molta més facilitat.

Aquesta vulnerabilitat provoca a més a més una por constant quan deixes la casa sola i marxes de vacances, una situació que ens pot a amoïnar les vacances. A causa d’això, la policia de Sabadell ha compartit diversos consells per prevenir aquest tipus de situacions. En primer lloc, és clau deixar totes les portes i finestres tancades quan sortim de vacances; una revisió de les entrades al domicili és una manera simple però eficaç de prevenir aquests perills.

Caldrà també ser discrets, anar molt amb compte amb els detalls que confirmen que hem deixat el nostre habitatge sol durant l’estiu. És a dir, tot i que cal revisar si hem tancat totes les portes tampoc cal deixar cada entrada totalment coberta, ja que aquesta és un senyal clar que la casa es troba buida, la sensació de moviment és clau per protegir-ho per això fins i tot existeixen sistemes d’alarmes lumínics encarregats d’il·luminar diverses seccions dels domicilis per crear la sensació de tràfec i vida a l’interior.

En la mateixa línia que aquest segon consell hem d’evitar la publicació en xarxes d’informacions relacionades amb el nostre domicili, és a dir, quan anem de vacances, quan tornem, etc. Ja que seria facilitar el treball als possibles delinqüents, els estalviem haver de cercar aquesta informació pel seu compte. Les xarxes socials poden esdevenir vertaderes eines del delicte si som descuidats i revelem informacions privades sobre el nostre habitatge o propietats.

Un altre element essencial en la protecció del nostre habitatge durant les vacances d’estiu, es tracta de disposar d’algun familiar o persona de confiança que sàpiga que casa nostra està sola per així anar comprovant el seu estat durant el període d’absència, buidar la bústia, ja que és un clar indicador de què no hi ha ningú a l’habitatge i vigilar possibles marques a la porta (marcadors utilitzats pels lladres per comprovar si hi viu algú). En definitiva, que des de l’exterior es vegi moviment dins del domicili.