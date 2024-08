El Sabadell empata, però convenç davant l’Espanyol

Partit per il·lusionar l’afició i per creure-hi. El Centre d’Esports de David Català comença a carburar. Empata, però convenç davant un Espanyol de Primera Divisió (1-1). Un gol en pròpia porteria en un enorme primer temps ha posat en avantatge els arlequinats. Al segon temps, un exercici de supervivència amb molts jugadors del filial que ha mantingut bastant controlat l’equip perico, però una errada de Froi a l’últim minut ha propiciat l’empat definitiu.

L’inici ha estat fulgurant del Sabadell que ha ofegat els barcelonins en la sortida de pilota. Albert ‘Urri’, Rubén Martínez o Javi Delgado han aconseguit recuperar diverses pilotes en zona perillosa. La primera ocasió, no obstant això, ha estat per a Antoniu Roca que després d’una passada llarga a l’esquena de la defensa ha obligat Gianni a fer una gran intervenció.

Això ha provocat la millora de l’Espanyol que s’ha començat a sentir més còmode amb la pilota i a gaudir de més arribades de perill. La millor del partit, però, ha tornat a ser arlequinada, d’Urri, amb un cop de cap que ha sortit fregant el pal. I les bones sensacions s’han traduït en el gol. Una bona jugada col·lectiva, l’ha finalitzat Javi Delgado a boca de canó, però la seva rematada ha acabat al travesser i, en el rebot, Calero s’ha introduït la pilota en la seva pròpia porteria.

Amb el gol, el Centre d’Esports s’ha començat a sentir més còmode i a anul·lar completament un Espanyol molt poc ambiciós a la Nova Creu Alta. Al segon temps, el Sabadell ha mantingut un equip reconeixible amb només dos canvis: Sergio Cortés i Juanma García. Els pericos, però, sí que han millorat amb l’entrada de Javi Puado. El davanter català s’ha generat ell solet les millors ocasions dels visitants. La més clara, una rematada al travesser després d’una bona jugada personal.

Amb el pas dels minuts, els de David Català han fet una passa enrere per defensar el resultat i no han passat excessius problemes malgrat l’alta presència de jugadors de la base sobre la gespa de la Nova Creu Alta. La millor l’ha tingut Álvaro Aguado amb una rematada massa creuada. Al tram final, el Sabadell ha defensat amb dents i ungles el resultat. Tots dins l’àrea i traient aigua. I quan el partit semblava dat i beneït, una pilota bombada ha colpejat al travesser en un error de càlcul de Froi i el davanter Gastón ho ha aprofitat per igualar el marcador. Un gerro d’aigua freda final per a un Sabadell que il·lusiona.