Sabadell recupera caricatures i retrats de la Festa Major de 1934

En el marc de la Festa Major 2024, Sabadell tornarà a mostrar els retrats i caricatures d’Antoni Climent Cascante que es van exposar en la festa major de la ciutat de l’any 1934, ara fa 90 anys, al Círcol Republicà Federal.

Amb aquesta mostra es recuperen per primera vegada vuit obres originals de les 54 caricatures que va fer per a aquella ocasió l’artista local Antoni Climent Cascante (Sabadell, 1908-1968), unes peces que no s’havien tornat a exhibir en públic.

La inauguració serà el dijous 5 de setembre, a les 6 de la tarda, i l’exposició es podrà veure tots els dies de Festa Major en horari de matí i tarda, al Museu d’Història de Sabadell. Està organitzada pel Museu i l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de Sabadell i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

La mostra romandrà a la sala d’exposicions de la planta baixa del Museu fins al 26 de gener del 2025.