La protectora d’animals enfronta un estiu “complicat”: 87 abandonaments al juliol

L’abandonament es dispara un 117% el mes de juliol. És una tònica habitual: amb l’arribada de l’estiu, a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell es preparen per acollir més gats i gossos de l’habitual. Si durant l’any entren entre 40 i 45 animals al refugi, el mes de juliol han estat 87. “Estem desbordats, hi ha molta entrada de gatets i hi ha menys adopcions”, exposa Claudia Matheja, responsable de la protectora.

El nombre d’abandonaments ja creixia al juny, quan la gossera es convertia en llar de 68 animals. I, a l’agost encara podria ser més crític: fins ara, estan entrant entre sis i vuit animals cada dia. Si el ritme es manté, es podrien superar amb escreix les cent entrades en només un mes. “Entren moltes ventrades de gatets”, detalla Matheja. “Les gàbies de gats estan completes, els gatets surten ràpidament del refugi, però els adults ho tenen més difícil”, afegeix.

“Però també s’estan omplint els patis dels gossos”, sosté. No es tracta, però, del juliol més complicat a la protectora. Si bé ara hi ha més entrades (+22,5%) que l’any passat, quan al juliol entraven 71 animals, s’han reduït els abandonaments amb relació al 2022 (-25%), quan es va arribar a acollir 116 gossos i gats.

Al mes de juliol, doncs, van entrar 87 animals i van trobar una nova llar 51. Només sis de cada deu animals que han entrat, han trobat família. La resta espera al refugi trobar una nova llar definitiva. El 2023 va tancar amb els regitres més baixos de la dècada: arribaven 788 animals a la Protectora i en van trobar una llar 626, les xifres més baixes en abandonament i també en adopció.

Un 18%, amb xip

El xip per identificar l’animal és obligatori, però no tothom compleix amb aquesta responsabilitat. Si bé la majoria de les entrades a la protectora són animals que han estat abandonats, d’altres arriben perquè s’han perdut. Perquè la família ho identifiqui i es pugui localitzar ràpidament, el microxip és clau.

“Quan entren sense xip, esperem 20 dies perquè la família ho reclami i, si no ho fa, es dona en adopció”, diu Claudia Matheja. I és que només un 18% de gossos i un 3% dels gats que han arribat enguany a la Lliga Protectora d’Animals fins al mes de juny estaven degudament identificats.