Els ‘Hispanos’ han guanyat amb èpica i remuntada inclosa a Egipte (29-28) en un partit molt competit i tens que s’ha decidit a l’últim minut de la pròrroga i, de nou amb gran protagonisme sabadellenc. Ian Tarrafeta (6 gols), Dani Fernández (2 gols) i Aleix Gómez (10 gols), novament decisiu amb el gol de la victòria, han estat peces fonamentals del triomf de l’equip estatal que ja es troba a les semifinals dels Jocs Olímpics.

Els espanyols han començat molt espessos en atac. Poques idees i moltes pèrdues de pilota. Això ho han aprofitat els egipcis per començar-se a escapar en el marcador. Únicament Gonzalo Pérez de Vargas ha mantingut amb vida el seu equip durant la primera meitat amb una màxima diferència de quatre gols al descans (8-12). Al segon temps, l’equip de Jordi Ribera ha posat una marxa més. Amb Ian Tarrafeta com a director d’operacions i canoner, els ‘Hispanos’ s’han anat acostant en el marcador fins a reduir la distància a un gol a vuit minuts pel final (21-22).

Aleshores, l’intercanvi de cops ha pogut decantar el duel cap a qualsevol dels dos costats. Dos gols d’Aleix Gómez i un sobre la botzina de Tarrafeta han suposat el 25-25 i la pròrroga. Amb els tres sabadellencs en pista, en el primer atac del temps extra s’ha capgirat una dinàmica que es mantenia des del 5-4, únic avantatge espanyol en tot el partit. Agustín Casado ha fet el 26-25 i després d’igualar els africans, Aleix Gómez amb un golàs el 27-26 al descans.

I en el millor moment dels ‘Hispanos’, el porter Mohammed Aly ha estat salvador i providencial per evitar el +2 espanyol, i això ho han aprofitat els seus companys per tornar a igualar a tres minuts pel final. Un moment clau en el partit quan els col·legiats han revisat una possible exclusió a través del videoarbitratge que ha acabat amb el defensor egipci expulsat dos minuts. Ha aprofitat la superioritat Aleix Gómez per retornar l’avantatge mínim. Però a l’altre costat, una altra expulsió ha ajudat els egipcis a igualar de nou.

Sense porter, Alex Dujshevaev ha forçat un penal que Aleix Gómez ha convertit amb una sang freda impressionant. Gonzalo Pérez de Vargas ha aturat l’últim intent dels africans per a fer esclatar l’afició espanyola al pavelló. Els ‘Hispanos’ tornaran a lluitar per estar al podi i ja es troben a un únic triomf d’aconseguir una medalla a París. El rival sortirà del duel entre Alemanya i França (13:30). Les semifinals, el divendres.