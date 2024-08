La selecció espanyola de waterpolo topa amb el mur croat i es queda sense medalla a París

Era una de les principals candidates de la delegació espanyola per marxar de París amb l’or. Havia tancat la fase de grups amb plena de victòries i amb un joc convincent. Però als quarts de final, l’actual campiona del món, Croàcia, ha estat un mur per a la selecció espanyola de waterpolo que ha anat a remolc tot el partit. La reacció a l’últim període s’ha quedat a mig camí (10-8) i el combinat estatal marxarà dels Jocs sense medalla.

Des del primer període s’ha vist que malgrat la gran primera fase dels espanyols, el duel de quarts era ‘trampa’. Els croats, amb la defensa i el porter Marko Bijac incommensurables, han començat manant des de l’inici i sentint-se molt còmodes en defensa (2-0). Malgrat que al segon quart ha semblat reaccionar l’equip de David Martín amb els gols dels terrassencs Bernat Sanahuja i Álvaro Granados, només ha estat un miratge. Els bloquejos i l’encert dels balcànics ha anat relegant l’equip espanyol que abans del descans perdia 6-2.

Una distància massa gran que no ha pogut remuntar la selecció estatal, amb Edu Lorrio sota pals als dos últims períodes. El capità de l’Astralpool ha estat providencial amb diverses parades de mèrit, però els bloquejos i la pressió croata han precipitat molts dels atacs del combinat espanyol. No obstant això, a 4′ pel final, un gol de Miguel de Toro ha fet somniar els espanyols (9-8). Una bona defensa i un bon atac, suficients per forçar els penals. Però no ha estat així. A la primera, Konstantin Kharkov ha aprofitat una exclusió per tornar la diferència de dos gols i posar el partit coll amunt.

Han tornat els nervis al combinat espanyol i la defensa croata s’ha sentit molt més forta de nou. Malgrat que en defensa no ha concedit res més l’equip de David Martín i Edu Lorrio ha protagonitzat diverses aturades de mèrit, l’atac ha continuat sense carburar sentenciant del tot les opcions de lluitar per les medalles. S’acomiada als quarts de final la selecció estatal que arribava com una de les grans candidates i després d’una fase de grups immaculada, s’haurà de conformar amb lluitar pel cinquè lloc.