Els empresaris reclamen més seguretat a Can Roqueta: “Entren a robar”

L’associació de propietaris i empresaris de Can Roqueta reclamen més seguretat i vigilància policial a la zona després de patir robatoris i incidents a la zona com ara la crema d’un camió, tal com anuncien. Els empresaris s’han posat en contacte amb els Mossos d’Esquadra i demanen als cossos policials –també a la Policia Municipal de Sabadell– més vigilància a la zona, especialment durant aquest mes d’agost: “Baixa l’activitat productiva per vacances i, per tant, les empreses estan més exposades”, expressen en un comunicat.

Els empresaris afectats sostenen que “en una empresa han entrat dues vegades consecutives”. En el mateix sentit, també demanen a les empreses que extremin precaucions i revisin i posin al dia els seus elements de seguretat, especialment les alarmes.

No és l’únic cop que els empresaris alerten les autoritats del vandalisme a la zona: el Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC) denunciava fa quatre anys la seva preocupació “per la inseguretat que es vivia al polígon industrial Can Roqueta”, quan els caps de setmana ja es vivien accions vandàliques contra els establiments i “robatoris continuats”.

El polígon industrial de Can Roqueta només disposa de dos accessos: a través del barri de Torre- romeu i per la carretera de Santa Perpètua, a banda que disposa d’un sistema de càmeres de vigilància que controla la Policia Municipal de Sabadell. Tot i aquests elements, “es continuen produint molts actes delictius contra la propietat, i no actuen com a elements dissuasius”. També des d’AEPCRO és demana a les empreses que extremin precaucions i revisin i posin al dia els seus elements de seguretat, especialment les alarmes.

L’incident més recent va serr quan, el març d’aquest any, una persona menor d’edat amb una arma de foc estava disparant a l’aire, generant l’alarma entre els presents. Va tenir lloc al carrer de Can Llobateres, a tocar del polígon industrial. Feia temps que Can Roqueta no apareixia als titulars. Durant molts anys, però, va ser escenari de carreres de cotxes il·legals, amb participació de centenars de vehicles una sola nit.

Robatoris amb força, a la baixa

Els robatoris amb força a Sabadell han anat a la baixa al llarg dels anys, però els empresaris sostenen que han viscut un repunt a la zona de Can Roqueta. Si bé l’any 2019 es van reportar 1.505 casos a Sabadell, l’any passat en van ser 1.095, una reducció del 27% en cinc només anys. Si ho comparem respecte a l’any anterior, aquesta tipologia de delicte també ha caigut: el 2023 tancava amb un 7,7% menys de robatoris amb força a la ciutat.