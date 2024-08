La Festa Major de Ripollet arriba enguany especialment d’hora. Serà del 23 al 26 d’agost, carregada d’activitats per a tots els públics. Entre els plats forts, el consistori destaca el Ripollet Rock i les actuacions de Mala Rodríguez, Las Migas i Figa Flawas. Aquest any, les persones encarregades de donar la benvinguda a la Festa Major seran el polifacètic Benja Villegas i l’escriptora Tamara Marín, ripolletencs i amics que protagonitzaran el pregó divendres.

Entre les novetats, hi ha la recuperació de la trepitjada de raïm, a més de noves activitats infantils, juvenils i esportives. Hi haurà un únic punt destinat per als focs artificials i una franja horària de la fira d’atraccions sense soroll cada dia.

L’Ajuntament apunta a la participació, descentralització, diversitat i inclusió com a grans eixos de la celebració vallesana, repartida en una trentena d’espais. L’esperit està representat en el cartell de la Festa Major 2024, obra de l’artista Jaume Gubianas.

L’alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va mostrar-se convençut de l’atractiva agenda. “Estem segurs que, com sempre, s’omplirà de gent, tant de Ripollet, com d’arreu de la comarca i per això hem preparat un programa a l’alçada”, va dir fa uns dies. Amb un centenar de propostes, el programa sorgeix del treball de la Comissió de Festa Major i les subcomissions del Mercat de la Vinya, juvenil i infantil. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Roger Bayó, ha volgut agrair la feina d’aquest “grup molt representatiu que ha treballat de valent per poder quadrar totes les propostes”.

Pel que fa als concerts, destaca l’Espai Brollador, amb alguns caps de cartell, com el 31è Ripollet Rock de divendres, el concert de Mala Rodriguez dissabte, Las Migas i Figa Flawas diumenge, o el gran confetti de fi de festa. L’Associació Ripollet Rock vol tornar a situar el municipi com a referent del heavy metal, amb Kamelot (USA), Neonfly (UK), Bloodhunter (Galicia), Lándevir (Alacant) i la formació original ADN (Terrassa).