El pavelló dels Merinals encara la recta final de les obres, que continuen en marxa aquests dies. Malgrat que la darrera previsió era tenir enllestits els treballs aquest estiu, fonts municipals apunten a una estrena després dels mesos de més calor, ja durant l’últim trimestre de l’any.

Les obres de construcció del pavelló a l’oest de Sabadell van començar fa dos anys, a finals d’agost del 2022, després de superar un llarg procés administratiu i diversos entrebancs burocràtics. Segons el calendari inicial, l’equipament hauria d’haver entrat en funcionament a principis del 2024, després d’un any i mig -18 mesos- d’obres entre els carrers de Malta i d’Hongria. A començaments d’any, en una visita institucional a l’emplaçament, l’alcaldessa Marta Farrés va situar l’estiu com a data d’inauguració, anunciant que els treballs estaven al 70%. Un escenari que s’ha anat reajustant en les últimes setmanes pels ritmes de l’obra.

Quan estigui operatiu, el pavelló ha de donar resposta a una reclamació històrica dels veïns dels Merinals, que han exigit reiteradament mitjançant l’associació la necessitat de tenir un espai d’aquestes característiques. En total, haurà costat uns 6,8 milions d’euros, esdevenint una de les principals inversions dels dos mandats de Farrés.

El pavelló tindrà vocació poliesportiva perquè la pista interior serà de parquet, es podrà dividir en tres i estarà habilitat per poder practicar tota mena de disciplines de sala, com el patinatge artístic, el bàsquet, l’handbol, la gimnàstica i el futbol sala. Igualment, a l’exterior també hi haurà una pista que complementarà les altres. Es tracta, a més, del primer equipament municipal fet, en part, amb fusta sostenible. També tindrà plaques solars i calderes de pellets de fusta, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica.

La voluntat del consistori és que aquest equipament doni servei als veïns dels Merinals, però també als de Can Rull, la Concòrdia i Can Llong. Per aplegar tots els usuaris, es va planificar la construcció de més d’una vintena de places noves d’aparcament, que permetran canalitzar l’afluència. Després de 24 mesos amb la maquinària sobre el terreny, els veïns ja esperen amb candeletes l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions.