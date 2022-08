Comencen les obres del pavelló dels Merinals, que costarà 8 milions d’euros

Després de superar un llarg procés administratiu, les obres de construcció del pavelló dels Merinals (Oest) ja estan en marxa. Es tracta d’un equipament que hauria d’entrar en funcionament a principis de 2024, després d’un any i mig -18 mesos- d’obres entre els carrers de Malta i d’Hongria. I això sempre que no hi hagi endarreriments com està passant en grans obres com el Portal o el Jardí del Sud i el parc de les Aigües. Aquesta serà la principal inversió de l’Ajuntament aquest any, amb un pressupost de gairebé 8 milions d’euros, la qual cosa ha comportat que s’allargui el procediment burocràtic perquè sigui una realitat. Després d’un primer intent de contractar els treballs amb un únic contracte, la licitació es va dividir en dos, un per a l’obra civil i, l’altre, per a les instal·lacions.

Amb aquesta gran obra es vol posar fil a l’agulla a una necessitat històrica del barri, tal com ha reivindicat en més d’una ocasió l’associació de veïns dels Merinals, que reclama tenir un espai d’aquestes característiques. El pavelló tindrà vocació poliesportiva perquè la pista interior serà de parquet, es podrà dividir en tres i s’hi podran practicar tot tipus de disciplines de sala, com el patinatge artístic, el bàsquet, l’handbol, la gimnàstica i el futbol sala, per exemple. Igualment, a l’exterior també hi haurà una pista que complementarà les altres. La voluntat del consistori és que aquest equipament doni servei als veïns dels Merinals, però també als de Can Rull, la Concòrdia i Can Llong. A l’exterior hi haurà 28 places d’aparcament que se sumaran a les del carrer.

Què s’hi està fent?

Com en tots els casos, els treballs van començar de forma tímida, amb la implantació de l’obra, instal·lació de tanques perimetrals, desbrossada general de tot el terreny i realització de cales d’inspecció de serveis propers.

Tot plegat va començar el passat 5 d’agost i ara els treballs ja són més que visibles. Avui dia s’està treballant en dos fronts diferenciats al llarg de tot el solar on es fa la construcció. D’una banda, s’ha fet el rebaix del terreny per tal de poder fer les pantalles de fonamentació a la part alta de la parcel·la i s’està preparant la ferralla per als murs pantalla. D’altra banda, s’està rebaixant el terreny fins al nivell de la pista i les rases per fer els murs de contenció a la façana principal.

Aquest serà el cinquè pavelló municipal i se sumarà als del Sud, Nord, Cal Balsach i el pavelló d’Esports de Sol i Padrís.