Els ‘Hispanos’ cauen davant Alemanya i hauran de lluitar pel bronze

Els ‘Hispanos’ hauran de lluitar per repetir el bronze de Tòquio. La selecció espanyola d’handbol s’ha quedat a les portes de la final olímpica després de caure davant Alemanya (25-24). El porter Andreas Wolff ha estat l’indiscutible MVP del partit amb gairebé un 50% d’aturades. Els sabadellencs, malgrat la derrota, han anotat dotze dels gols de l’equip de Jordi Ribera. Dani Fernández ha fet cinc gols, Ian Tarrafeta ha anotat quatre i Aleix Gómez, tres.

L’inici ha estat similar al partit davant Egipte. La precipitació, la mala presa de decisions i un molt encertat Andreas Wolff sota pals, han impedit als espanyols inaugurar el marcador en els primers minuts. Alemanya s’ha posat amb un 3-0 gairebé amb el duel acabat de començar. Kauldi Odriozola i Dani Fernández han trencat el mur per obrir el comptador dels ‘Hispanos’. Igualment, però, Wolff ha continuat el seu particular recital d’aturades de tota mena per no deixar anar l’avantatge. El veterà porter fins i tot ha aturat un penal a Aleix Gómez, inèdit al 40×20 durant tota la primera meitat.

Amb això, els alemanys s’han escapat amb l’11-7, però un gran parcial final ha donat vida a l’equip de Jordi Ribera. Una expulsió de dos minuts a un jugador germànic ha permès els ‘Hispanos’, a través de Dani Fernández i Alex Dujsheaev igualar el duel al descans (12-12). Al segon temps, ja amb Aleix Gómez en pista, Alemanya ha tornat a posar-se al capdavant, aguantant rendes curtes d’un o dos gols i amb un Wolff superant amb escreix la desena de parades.

A l’altra banda de la pista, els porters Gonzalo Pérez de Vargas i Rodrigo Corrales també han estat claus per mantenir una distància considerable en el marcador amb diverses aturades de mèrit. I quan semblava que els alemanys obrien escletxa, ha aparegut Ian Tarrafeta. Com als quarts, l’ex de l’OAR ha agafat galons i amb tres gols consecutius ha comprimit el marcador 20-19 a l’equador de la segona meitat.

Als darrers minuts ha aparegut Aleix Gómez, amb dos gols seguits, per capgirar la dinàmica i donar el primer avantatge dels ‘Hispanos’ en el partit (22-23). No obstant això, les bones defenses i les parades de Pérez de Vargas no les han aprofitat a l’altra banda per duplicar l’avantatge i els alemanys s’han tornat a posar per davant enmig de les constants aturades de Wolff. Juri Knorr ha posat el 25-24 i a l’últim atac no ha pogut ni tan sols finalitzar la jugada l’equip espanyol que lluitarà pel bronze el diumenge a les 9h davant el perdedor de l’Eslovènia – Dinamarca d’aquesta nit.