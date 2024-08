Adrià Jiménez, el relleu de Roberto Pozzato a la banqueta del sènior masculí de vòlei del Club Natació

Canvi a la banqueta. El conjunt masculí de voleibol del Club Natació Sabadell tindrà nou inquilí la pròxima temporada a la Superlliga2. Adrià Jiménez agafa el relleu de Roberto Pozzato, qui ha decidit fer un pas al costat després de dirigir l’equip les dues últimes campanyes, assolint la permanència.

De fet, es pot parlar de continuïtat perquè l’Adrià és una aposta de la casa. Exercia de segon del primer equip a més de treballar a la Base. Aquest any va proclamar-se campió d’Espanya amb el conjunt cadet. Com a jugador, va militar en el CV Barberà i com a entrenador va debutar a Quarta Catalana. El president de la secció del Club Natació, Òscar Llagostera, el va fitxar per fer de segon de Pablo Osorio i Camilo.

Equip molt jove

Ara, amb més experiència, ha fet el salt i li arriba la responsabilitat com a màxim responsable del sènior. “No estava previst, però amb la marxa del Roberto, m’ho van proposar i significa un gran repte i també una bona oportunitat. El sènior masculí fa anys que està competint a un bon nivell a la categoria i l’objectiu serà mantenir aquesta dinàmica”.

Ho farà amb un equip molt jove. “Han marxat alguns jugadors per diferents circumstàncies -el Lalo Amorós ha fitxat pel FC Barcelona-, però tenim una Base que funciona molt bé i hem d’aprofitar els nostres recursos. També hem pogut mantenir una peça clau com el Gerard Rejón. Jo tinc una total confiança en la gent jove”. La primera cita serà la Lliga Catalana finals del mes de setembre. La Superlliga2 arrenca a l’octubre.