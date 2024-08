No en parlaran al telenotícies

[Editorial, 10 d’agost del 2024]

Els Mossos d’Esquadra estan en boca de tothom per no haver detingut l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva tornada fugaç a Catalunya. Mitjans de Catalunya i de tot el país han dedicat pàgines i pàgines per parlar del tema, tot un regal a l’agost, mes en què l’actualitat es redueix i hi ha menys notícies. El país va estar pendent del gran dispositiu orquestrat pel Departament d’Interior al parc de la Ciutadella, amb l’operació Gàbia, a la frontera… Tot això està molt bé, però la gran preocupació del veí mitjà no és aquesta. I els Mossos, que ara es veuen en dubte, fan molt més a la seva feina diària i és la que incideix en el dia a dia real dels ciutadans.

Avui mateix, parlem d’un problema que patim tots, directament o indirectament, que és el tràfi c i el cultiu de marihuana, que augmenta a tot el país. Per donar algunes dades: el 2023, la policia catalana va desarticular 13 organitzacions i 39 grups criminals a Catalunya, hi va haver 87 narcoassalts relacionats amb la marihuana i vuit amb l’haixix. En el 43% de les intervencions es van trobar armes de foc. El negoci de la droga va deixar dotze homicidis consumats, un homicidi per imprudència greu i cinc temptatives el mateix 2023.

Els Mossos, com la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat, fan el que poden davant d’un escenari difícil: una llei laxa, que fa que cultivar i vendre surti barat i unes estructures cada cop més enrevessades, organitzades i professionalitzades. S’ha d’endurir la llei i castigarelsautorsambmésanysdepresó, especialment per als líders i estaments superiors d’aquests clans, i dotar els cossos policials de tots els instruments per poder-hi fer front. És l’única manera de combatre un problema que genera inseguretat i sensaciód’inseguretat entre la ciutadania i que, paradoxalment, no ocuparà vint minuts de telenotícies com la desaparició de Puigdemont.