L’atur preocupa especialment els veïns de Badia

L’incivisme i la seguretat ciutadana, el manteniment dels carrers i la seva neteja i la situació del mercat laboral són les principals preocupacions dels veïns de Badia del Vallès. Aquests cinc grans ítems aglutinen més de la meitat de les respostes en l’enquesta de la Diputació de Barcelona sobre els problemes que els badiencs detecten al municipi.

Un dels camps on més creix el neguit és en les condicions de treball a la localitat vallesana. En aquest sentit, Badia és el municipi amb la taxa d’atur més elevada de la comarca (15,08%), segons l’últim informe publicat pel Consell Comarcal. En total, hi ha gairebé 900 persones desocupades i, especialment, la situació preocupa els majors de 55 anys, amb més d’un 22% d’atur. És, amb diferència, l’indret amb més desocupació en aquesta franja en el conjunt del Vallès Occidental.

Amb tot, l’evolució és positiva i dibuixa un escenari d’optimisme. El mes de juny l’atur va caure un 1,6% i la variació interanual mostra un descens de gairebé el 7%, malgrat que Badia continua liderant percentualment el nombre d’aturats, escenari que, com mostra el Dibaròmetre, preocupa la ciutadania -un de cada deu residents consideren que és un dels problemes més greus-.

Nou alcalde

L’enquesta va ser realitzada just en les setmanes posteriors a la confirmació de l’adeu d’Eva Menor a l’alcaldia. Després de quinze anys al càrrec, la socialista va donar el relleu al fins aleshores tinent d’alcaldessa Josep Martínez, que ja ha expressat en algunes aparicions públiques la seva voluntat de posar fil a l’agulla per reduir la desocupació a Badia.

Mentrestant, Menor ja ha pres possessió com a nova consellera d’Igualtat i Feminisme en el nou govern de Salvador Illa. Com ella mateixa va anunciar, deixava la política local per iniciar una nova aventura a la Generalitat, sent una de les figures visibles del nou executiu català.