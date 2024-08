La setmana al país ha estat molt marcada per la investidura de Salvador Illa, i tot el que l’ha envoltat. Aquest dissabte, Illa s’ha convertit oficialment en el 133è president de la Generalitat de Catalunya després de la presa de possessió al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. L’acte ha començat amb la lectura del reial decret de nomenament per part de Josep Rull, president del Parlament i tot seguit Salvador Illa ha promès el càrrec i Pere Aragonès li ha imposat la medalla de la institució. Centenars de persones s’han aplegat als afores de l’edifici amb opinions i crits de tota mena.

Salvador Illa, en el discurs d’acceptació del càrrec, ha afirmat que “el meu principal objectiu és governar per a tothom” i ha rebutjat “els plantejaments divisius, demagògics i populistes que avancen posant en risc la convivència”. El president, a més, ha marcat “la unió respectant la diversitat i la pluralitat del poble català” com un dels eixos principals de la seva legislatura.

A l’acte hi han assistit diversos dels predecessors d’Illa en el càrrec: Jordi Pujol, José Montilla o Artur Mas, a més d’alguns ministres del govern central com Félix Bolaños, Ernest Urtasun o Diana Morant. També han estat al Saló de Sant Jordi els presidents d’Astúries i Navarra, Adrián Barbón i María Chivité. No han assistit, per altra banda, membres de l’extrema dreta catalana i espanyola, que no han estat convidats, ni tampoc de la CUP.

En clau local, Sabadell ha esdevingut un dels motors per entendre l’arribada d’Illa al càrrec. El PSC es va imposar a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 12 de maig a Sabadell amb contundència, obtenint un 32,5% dels vots, per sobre dels resultats dels anteriors comicis. La ciutat es consolidava així com a feu socialista, després de les victòries a les eleccions generals, municipals i, de nou, a les autonòmiques. De fet, Illa aconseguia el suport de la majoria de barris de la ciutat. Exceptuant els districtes 1 i 2, amb triomf ‘juntaire’, el PSC s’imposava en la resta de zones.

Ara, faltarà saber si el nou govern format per Illa inclou alguna figura de la ciutat. En les travesses hi ha el tinent d’alcaldessa Pol Gibert, número 7 a la llista per Barcelona en les passades eleccions. El dilluns es coneixerà la composició del govern d’Illa i el dimarts està previst celebrar la primera reunió.