La nova consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha dit que agafa el testimoni “d’una feina ben feta” de Tània Verge al capdavant del fins ara Departament d’Igualtat i Feminismes i ha advertit que farà “petits canvis”. Durant l’intercanvi de carpetes, fet aquest dilluns, al Districte Administratiu, l’exalcaldessa de Badia del Vallès ha explicat que “s’ampliaran” les polítiques impulsades aquests anys “amb mirades de coses on hem de reflexionar”.

La flamant consellera ha admès que li fa “molta il·lusió” aquesta nova etapa i ha recordat els seus inicis a Badia, col·laborant de voluntària amb l’associació de dones “per la igualtat” i engegant el projecte “des de zero”. Menor ha apuntat que les dones viuen un moment “d’enormes amenaces” amb l’auge de l’extrema dreta, que també afecten “especialment les dones migrades, cosa que està suposant noves discriminacions que semblaven superades”.

Un altre vallesà al Govern català

El Departament d’Igualtat i Feminismes, però, no serà l’única conselleria que ocuparà un polític vallesà. El terrassenc Miquel Sàmper, nou conseller d’Empresa i Treball, ha rebut la cartera de la mà del conseller sortint, Roger Torrent. Sàmper ha assegurat que assumeix el “repte” amb “molta il·lusió” i s’ha fixat com a objectiu aconseguir que “estiguin satisfets” alhora treballadors i empresaris. “Jo sempre agafo conselleries vertiginoses”, ha dit, fent referència al seu pas per la conselleria d’Interior en l’etapa de Quim Torra.

Sobre les crítiques de Junts, Sàmper ha restat importància a les declaracions del secretari general del partit, Jordi Turull, i ha remarcat que “l’únic motiu” de la seva sortida, el passat mes de febrer, va ser la “bretxa ideològica”.

Qui és qui?

Els setze nous consellers del Govern presidit per Salvador Illa han pres possessió del seu càrrec aquest dilluns. En un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tots ells han promès davant del nou president de la Generalitat, acompanyats pels consellers sortints de l’executiu de Pere Aragonès.

El primer a ser cridat ha estat el nou conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L’han seguit la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero; la d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; la de Salut, Olga Pané; la d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó; la de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; el d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor; el d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; la de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; el d’Esports, Bernardo Álvarez; la de Cultura, Sònia Hernández, i el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.