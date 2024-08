El Museu d’Història presenta “De Sabadell al món. Ferran Casablancas, inventor i empresari. 150 anys”, dedicada a un dels sabadellencs més coneguts internacionalment. L’exposició, que s’inaugurarà el dijous 5 de setembre, es podrà veure durant els dies de Festa Major i fins al 26 de gener de 2025.

Ferran Casablancas Planell (Sabadell, 1874 – Barcelona, 1960) va ser l’inventor dels grans estiratges per a la filatura, que va perfeccionar més tard amb els superestiratges. El sistema va ser conegut mundialment com a Sistema Casablancas i va significar una autèntica revolució per a la indústria tèxtil.

150è aniversari del seu naixement

A través de la seva biografia es pot seguir la trajectòria de l’aportació tècnica de les seves patents, però també l’impacte dels grans esdeveniments internacionals que van marcar la trajectòria de les seves empreses: la primera guerra mundial, la guerra civil espanyola, les col·lectivitzacions d’empreses, etc.

Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Ferran Casablancas, la mostra coincideix amb l’any de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024 i és també una bona manera de recordar algunes de les ocasions en què la ciutat s’ha fet present arreu del món.

L’exposició està organitzada per l’Ajuntament de Sabadell i el Museu d’Història, amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de Sabadell i amb el suport de Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.