Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Un dels fets delictius que més ha crescut en el primer trimestre de l’any a Sabadell són els furts. De fet, entre gener i març se’n van produir 799, un 23,3% més que en els mateixos tres mesos de l’any anterior. Això vol dir que cada dia es denuncien de mitjana uns nou casos a la ciutat.

Per aquest estiu, en els moments en què sortir al carrer s’assembla a recrear el recorregut que va haver de fer Lawrence d’Aràbia, una molt bona solució per passar el temps és gaudir d’alguna sèrie a casa. I Sabadell, no és cap excepció per exportar talent televisiu a les diferents plataformes de streaming que controlen el panorama de l’entreteniment.

Un comunicat del perfil de Barraques a Sabadell ha servit per confirmar l’aparcament dels FGC de Can Feu-Gràcia com a nova ubicació oficial per a les barraques de la Festa Major 2024.

El diputat socialista i primer tinent d’alcaldessa de Sabadell Pol Gibert serà el nou Secretari General d’Empresa i Treball, convertint-se així en el número dos del conseller Miquel Sàmper. En una missatge a X, Gibert ha agraït la confiança del president Salvador Illa i del conseller, i ha remarcat que comença “un nou repte” per aportar “força i experiència per impulsar la tercera gran transformació de Catalunya”.

Sabadell està vivint un mes d’agost típicament estiuenc. De moment, sense pluges i amb els termòmetres superant cada dia màximes de 30 graus. Una tendència que, en cas de complir-se els pronòstics del Meteocat, podria trencar-se aquesta setmana.