Primera visita de Salvador Illa a Sabadell com a president de la Generalitat

El nou Govern català de Salvador Illa ha expressat el seu “suport i reconeixement” als Mossos d’Esquadra i ha evitat valorar el dispositiu per a intentar detenir Carles Puigdemont dijous passat als voltants del parc de la Ciutadella.

Així, aquest mateix dimecres, el president Salvador Illa visitarà el Complex Egara, a Sabadell, per a traslladar-los la “plena confiança en el cos”.

Ho ha anunciat la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, que ha optat pel silenci sobre la qüestió perquè hi ha oberta una investigació judicial. Tampoc no s’ha pronunciat sobre l’informe del Ministeri de l’Interior, segons el qual l’Estat va oferir als Mossos la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per detenir Puigdemont, però no els van requerir.

Salvador Illa tornarà així a la ciutat on va donar el tret de sortida a la campanya de les eleccions catalanes del passat 12 de maig. L’acte electoral a Sabadell, obert a la ciutadania, va tenir lloc en el complex de Fira Sabadell, amb l’assistència d’unes 1.600 persones.

Al llarg del mes de setembre, Illa té previst reunir tots els consellers al Monestir de Poblet per marcar les “línies estratègiques” del nou Govern. Encara no se’n sap la data exacta, però el nou president ja s’està reunint aquests dies amb tots els consellers per “encomanar el pla de treball i fixar les prioritats” a desenvolupar els pròxims anys.