La Biblioteca Vapor Badia recupera la normalitat

Durant el juliol s’ha renovat el sistema de detecció i alarma contra incendis de la biblioteca Vapor Badia. Aquesta va tornar a obrir el 5 d’agost, i fins al 31 d’aquest mes estarà oberta en horari d’estiu: dilluns, dimarts i dimecres a les tardes, i dijous i divendres als matins. La inversió d’aquestes reformes ha estat al voltant dels 60.000 euros. Lluís Matas, tinent d’alcaldessa, ha visitat el nou equipament i ha comentat que: “Aquest és un espai clau per a molta gent, que ve a llegir o a estudiar en un entorn agradable i de confort. En aquest sentit, els treballs que s’hi han fet i es faran properament permeten continuar avançant en la línia de mantenir els equipaments en les millors condicions possibles”.

Cal destacar que durant aquests dies de tanta calor les biblioteques també funcionen com a refugis climàtics pels ciutadans i la Vapor Badia és l’única oberta durant aquest agost. Des de l’Ajuntament també comenten que pròximament hi haurà renovacions en les instal·lacions d’aire fred i calefacció i es renovarà la coberta de forma íntegra. No es preveu el tancament de l’equipament en el temps que durin aquestes reformes.