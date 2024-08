El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dimecres la seu central del cos dels Mossos d’Esquadra a Sabadell, en el que era el seu primer acte oficial públic des de la presa de possessió. Illa i la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlón, han saludat a les portes del complex Egara el comissari en cap, Eduard Sallent, així com el director general de la policia catalana, Pere Ferrer. A la trobada també hi han assistit membres de l’equip de Govern de Sabadell, com l’alcalde accidental Lluís Matas o el cinquè tinent d’alcaldessa i responsable de Seguretat, Adrián Hernández.

Després de la reunió amb el cos a la seu central dels Mossos, Illa ha traslladat el seu “suport i reconeixement” a la policia catalana, en el punt de mira per les crítiques rebudes la setmana passada fruit de l’operatiu fallit per detenir Carles Puigdemont.

Confiança recíproca

En una breu compareixença posterior, Illa ha expressat les principals línies d’acció al voltant del cos, situant els serveis públics, la seguretat ciutadana i el progrés com a grans eixos de la seva política. Així, ha assegurat que “tenim una bona policia, malgrat que hi ha coses que es puguin millorar” i que la seguretat ciutadana “és una política progressista” que vol reforçar. En aquest sentit, ha apuntat la voluntat d’ampliar el cos dels Mossos d’Esquadra fins als 22.000 agents el 2030, horitzó que ja havia dibuixat l’anterior executiu de Pere Aragonès.

“És important que els agents puguin desenvolupar la tasca allunyats de la confrontació política. Això comença per generar confiança recíproca entre el Govern i els Mossos”, ha defensat. Afegint: “volem uns Mossos d’Esquadra per a tothom”, confirmant que “Catalunya ha iniciat una nova etapa, també en la manera d’afrontar la seguretat ciutadana al conjunt del país”, ha exposat.

Finalment, el nou president ha lloat la tasca dels agents, “una manera de viure i comprometre’s amb la societat”, remarcant que “els catalans ens sentim orgullosos de la nostra policia i comptem amb ella”, ha tancat.