La UAB, en un rànquing entre les millors universitats dels món

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es troba entre les 400 millors universitats del món, segons l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), el rànquing de Shanghai que qualifica les 1.000 universitats capdavanteres del planeta. Per davant, només hi ha un centre català: la Universitat de Barcelona (UB), que es troba entre les 200 millors, la primera a aparèixer a la llista de tot l’estat espanyol.

En la mateixa forquilla que la UAB (301-400) se situa la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En comparació amb l’any passat, la UB ha passat del tram 201-300 al 151-200, mentre que la UAB i la UPF mantenen la mateixa posició de campus amb més producció científica.

La llista es publica des del 2003 i es fixa en sis indicadors com ara el nombre de citacions dels investigadors o d’articles publicats, entre altres. Pel que fa a la resta d’universitats catalanes, la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) se situen a l’escala 701-800 del rànquing. A la forquilla que va de les 801 a les 900 hi ha la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Girona (UdG).

Rànquing de QSW World University

En un altre rànquing publicat aquest mes de juny, la UAB es distingia entre les 200 millors universitats del món, segons QS World University Rankings 2025, amb la posició 175 -en el 12 % de les millors universitats del món-.

Per indicadors, la UAB apareix en aquesta llista amb la posició 114 del món en Sostenibilitat (86,7 punts sobre 100), la 105 en Reputació acadèmica (64 punts), la 116 en Xarxa internacional de recerca (93,1 punts) i la 206 en Cites per acadèmic (59,5 punts). També destaca el fet que la UAB ha guanyat 151 posicions en l’indicador de Resultats en l’ocupació, on se situa en el lloc 472 del món.