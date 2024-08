Fa una mica més de dos anys, David Barreiro explicava en una entrevista al Diari la magnitud del repte que tenia entre mans. Després de molts mesos de preparació i un ajornament obligat per les circumstàncies, el sabadellenc ja veu a l’horitzó el començament d’aquesta insòlita aventura.

Al novembre té previst fer una doble travessia per intentar travessar l’Atlàntic dues vegades, entre Huelva i Cancún. Ho farà, per a més dificultat, en una barca de rem, sense veles ni motor, que s’ha construït ell mateix. Ni tan sols el pas dels mesos ha fet minvar les seves expectatives.

“Al setembre seré a Sabadell per iniciar el compte enrere. Baixaré cap a Múrcia per entrenar a la Manga del Mar Menor i després fins a Huelva“, narra Barreiro. De moment, diu, encara no està nerviós. Tot i que admet que com més s’acosti la data d’inici, més costarà agafar el son.

Amb 48 anys i després d’escalar glaceres i fer la volta en món en bicicleta amb sortida des de Sabadell, Barreiro vol aconseguir la gesta sol i sense escales. Haurà de fer front a les inclemències “imprevisibles”, el principal perill de l’aventura, més enllà del component físic i mental.

En total, seran uns set mesos -tres i mig d’anada i dos i mig de tornada, més un període de parada a Mèxic per agafar forces-. Una aventura que es podrà anar seguint a través d’un enllaç que publicarà a les seves xarxes socials, amb actualitzacions diàries per fer front a qualsevol imprevist.

Tot a punt

La sortida es preveu per mitjans de novembre, en funció de les previsions meteorològiques. Pel que fa a les rutes, es preveu que la d’anada sigui pel sud, mentre que la tornada seria pel nord, per tal d’aprofitar els corrents marítims. Malgrat que ja ha assolit altres reptes extrems, aquest serà el primer amb el mar com a protagonista. “Amb una embarcació a rems, ets una closca de nou enmig de l’oceà. Serà un viatge a la deriva, exposat a qualsevol inclemència”, explica en conversa amb el Diari.

Mentre no arriba el moment de salpar, l’aventurer sabadellenc continua fent entrenaments a la costa catalana, des del seu ‘camp base’ al Port del Masnou, al Maresme. En els últims mesos ha accelerat la preparació i, després d’algunes travesses d’entrenament, ja mira amb esperances l’horitzó. Els últims dies, el seu repte ha resultat molt mediàtic, amb trucades de molts mitjans. Ara, espera que això tingui també un retorn per emprendre el viatge amb les màximes garanties. La barca, que ha anat prenent forma al costat del castell de Clasquerí, a Castellar del Vallès, ja està construïda. I el desafiament està a punt de començar.