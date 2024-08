L’accés a l’habitatge emergeix com una preocupació creixent al Vallès

El preu del lloguer continua escalant, de manera generalitzada, en la majoria dels municipis del Vallès Occidental. De mitjana, se situa en 857,80 euros, segons les últimes dades de l’Agència de l’Habitatge del primer trimestre de l’any. Sant Cugat o Sant Quirze superen els 1.000 euros, un fet que preocupa especialment els vallesans. La pujada també afecta les dues capitals. Per exemple, a Sabadell es va tocar sostre també aquest mes de juliol.

Aquesta realitat fa que l’accés a l’habitatge s’hagi convertit en un dels grans problemes detectats pels veïns dels municipis de la comarca. És una de les principals conclusions de l’enquesta de la Diputació de Barcelona, publicada fa poques setmanes.

Cerdanyola, en la línia de la comarca

Un dels casos més evidents és també a Cerdanyola del Vallès, on l’habitatge ha passat a ocupar el top-3 de les principals preocupacions en la localitat, segons el Dibaròmetre. Un 8% dels enquestats considera que calen mesures per abordar la qüestió, gairebé el doble que fa dos anys (4,8% de les respostes).

A banda, com passa també en altres localitats de l’entorn vallesà, la seguretat ciutadana (16%) lidera el rànquing dels deures que la ciutadania posa a les administracions. A l’altra cara de la moneda, i com passa en la majoria d’indrets, la recollida d’escombraries o l’enllumenat són serveis molt ben valorats entre els cerdanyolencs.

Deures urgents

Sigui com sigui, malgrat que la satisfacció dels residents a la nostra comarca és alta -més de tres de cada quatre estan contents amb viure-hi-, la veu dels veïns alerta de la necessitat de dur a terme accions urgents. Determinats àmbits, com la mobilitat, la seguretat i l’accés a l’habitatge, s’observen com a prioritaris i es repeteixen en el diagnòstic.