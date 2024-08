Agònica victòria del CE Sabadell als penals per continuar endavant a la Copa Federació

El CE Sabadell avança a la Copa Federació. Els de David Català s’han imposat al Badalona després d’un partit molt igualat i disputat que s’ha hagut de decidir als penals (2-2, 3-5). Rubén Martínez ha avançat als arlequinats als primers minuts i, després que remuntessin els locals, Javi Delgado ha empatat al tram final. L’accés a la fase nacional de la competició es jugarà la setmana vinent davant el Cornellà a la Nova Creu Alta amb dia i horari encara per determinar.

El duel al Municipal de Badalona ha estat molt competit des de l’inici. El Centre d’Esports s’ha avançat des dels onze metres després d’un penal sobre Ton Ripoll. El “pitxitxi” de la pretemporada arlequinada, Rubén Martínez, ha transformat enganyant el porter. El 0-1 ha esperonat el conjunt badaloní que ha començat a agafar protagonisme amb pilota i a arribar amb perill sobre la porteria de Gianni Cassaro. De fet, Cassaro ha estat providencial per evitar l’empat de Fassani en una jugada enrevessada dins l’àrea. També Jaume Piñol i Toni Larrosa han pogut igualar amb rematades desviades.

Malgrat que el domini i la sensació de perill venia del costat local, el Sabadell també ha fregat el 0-2. Marc Marruecos i Albert ‘Urri’ han tingut el gol de la tranquil·litat a les seves botes, però no han pogut convertir el segon. I això ho ha aprofitat l’ex arlequinat Jaume Piñol per inventar-se un autèntic golàs, olímpic. Abans del descans, una rematada al pal de ‘Marru’ ha pogut tornar a avançar als arlequinats. No obstant això, a l’inici del segon temps, Toni Larrosa ha capgirat el resultat amb el 2-1.

Per sota en el marcador i amb l’entrada de Pau Fernàndez i Àlex Gonpi, el Sabadell s’ha fet amb el domini del partit de nou davant un Badalona que ha fet una passa enrere per defensar l’avantatge. I el perill s’ha traduït de nou en la igualada. Javi Delgado, en una jugada de ‘killer’, ha enviat al fons de la xarxa una pilota rebotada per tornar a empatar l’eliminatòria. Al tram final ha pogut passar de tot. Rubén Martínez i Pau Fernàndez han pogut culminar la remuntada i també Álvaro Vázquez ha tingut el tercer del seu equip. La més clara, però, ha estat als peus de Gonpi que, després de superar diversos rivals en conducció, ha enviat la seva rematada fora.

Als penals, Javi Delgado, Urri i Sergio Cortés han transformat el seu llançament. Al Badalona, Bermu i Álvaro Vázquez també. Però ha aparegut Gianni en el tercer penal badaloní per aturar el xut d’Ufano. Rubén Martínez ha convertit i Ton Ripoll ha certificat la classificació en l’últim llançament. El Sabadell disputarà la final autonòmica de la Copa Federació. El passi s’ha celebrat en gran amb els nombrosos seguidors arlequinats a les graderies del Municipal de Badalona. També ha estat l’estadi David Astals, que ahir va disputar un amistós davant el Barça Atlètic amb el seu nou club, l’UD Ibiza.

