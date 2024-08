Denuncien “deficiències” a Correus de Sabadell. El sindicat CGT al Vallès ha emès un comunicat per alertar que hi ha “una manca de contractació sistemàtica” que ha generat que a mitjans de mes d’agost s’hagin acumulat gairebé 5.000 notificacions sense lliurar al destinatari a Sabadell. La majoria d’aquestes cartes, a més, ja haurien caducat, segons ha pogut saber aquest mitjà. Una situació que, segons el sindicat, s’està donant també a altres municipis de la comarca. I que s’ha anat agreujant, sobretot en els darrers mesos d’estiu.

Així, CGT indica que actualment hi ha diverses unitats de Correus operant amb menys de la meitat de la plantilla. El que genera que els carters i carteres vagin desbordats per haver de cobrir fins a quatre barris de la ciutat. La llei postal, a més, indica que el repartiment des de l’arribada a correus fins al moment de dipositar la carta a la bústia de la vivenda no pot superar els tres dies.

Prioritzar Amazon o AliExpress

En aquest context, treballadors apunten que es prioritza la distribució de paqueteria d’empreses com Amazon o AliExpress, per davant de les citacions o les notificacions ordinàries dels ciutadans. És per aquest motiu que, precisament aquestes 5.000 cartes –de correspondència ordinària– pendents d’entrega arriben a caducar abans de ser entregades.

Desconvocada la vaga d’RD Post

Paral·lelament, s’estava produint una vaga dels treballadors de l’empresa d’enviaments postals RD Post per denunciar que fa mesos que cobren les nòmines de forma parcial i amb retard. La companyia presta servei a l’Ajuntament de Sabadell, a més dels de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Terrassa, així com d’organismes com TMB, dels quals s’ocupa de l’enviament de notificacions oficials. Recentment, però, la vaga ha quedat desconvocada.

Alguns dels motius per cancel·lar la convocatòria estan relacionats, d’una banda, amb les dificultats que comportava per a molts treballadors i treballadores fer una aturada laboral. D’altra banda, diversos Ajuntaments –com el de Sabadell– ja van exigir resposta a l’empresa RD Post sobre la situació.