Carlos Pérez reforça l’atac arlequinat

El CE Sabadell ha anunciat una nova peça per a la zona ofensiva: Carlos Pérez, que arriba procedent del filial del Granada. Pérez, de 24 anys, va iniciar la seva carrera com a migcentre o mitjapunta, però ha anat escorant la seva posició. L’última temporada va disputar una trentena de partits amb el conjunt andalús a Primera Federació, la majoria partint des de banda dreta.

L’atacant d’Almàssera es va formar al futbol base del Valencia. Amb el club ‘che’ va arribar fins al filial on va coincidir amb jugadors de primer nivell com Kangin Lee, Yunus Musah o Hugo Guillamon i també amb alguns exarlequinats com Emilio Bernad o Guillem Molina. Va marxar de Paterna el 2021, per fitxar per l’Alzira a Segona Federació on va ser peça important disputant 31 partits, la majoria sortint des de la banqueta.

En el seu últim any de sub23 va marxar al Recreativo Granada assolint a la 22-23 l’ascens a Primera Federació. Va ser un fix als esquemes del conjunt andalús amb 30 partits de lliga i quatre de play-off (28 com a titular, incloent-hi tots els de play-off). La temporada passada, amb el filial granadí a Primera Federació, va jugar amb regularitat, acumulant 22 titularitats, un gol i dues assistències, malgrat el descens estrepitós del seu equip.

Amb aquest fitxatge, el Centre d’Esports es queda amb únicament una fitxa sènior disponible, però molt pròximament en podrien ser dues. El club treballa en la desvinculació d’un jugador i busca un perfil que el pugui substituir. Seria un moviment de peça per peça. Pel que fa a la resta del mercat, Lucas Viale continua buscant incorporar un nou i no es descarta l’arribada d’un o dos futbolistes sub23 per al mig del camp i la defensa i que acabarien d’apuntalar la plantilla abans de l’estrena a Segona Federació.