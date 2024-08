El carrer de Santa Eulàlia a Can Puiggener, cau de rosegadors i brutícia

La setmana passada van retirar al carrer de Santa Eulàlia, a Can Puiggener, un contenidor sense deixar cap mena de substitut. Veïns de la zona amb sospites encertades, ho relacionaven amb un plaga de rates que hi havia a la zona. La resposta de l’Ajuntament de Sabadell en relació amb aquesta qüestió va ser: “El canvi de lloc del contenidor és fruit d’una demanda veïnal durant una visita de tècnics municipals al districte. Com es tracta d’un contenidor de resta aïllat i en haver-hi parades de selectiva a prop, s’ha decidit retirar-ho. A més, hi havia un problema de rosegadors a la vora, ja s’hi ha actuat, i això de moure el contenidor volem veure si contribueix a evitar que apareguin més”.

L’origen dels problemes

Els rosegadors i la brutícia al barri provenen d’una nau propera a la zona i d’un solar on calen diverses neteges durant l’any per minimitzar la situació. La part més preocupant pel veïnat fins feia poc era que la nau abandonada generadora de brossa, rates, cucs i amb diverses fuites d’amiant, no semblava ser responsabilitat de cap persona. I només s’havia netejat alguns cops de forma esporàdica. A més a més, una persona sense sostre viu a l’interior d’aquest lloc en mal estat.

En els darrers dies l’Ajuntament assegura que ha actuat i “està fent seguiment de la situació en tot moment i en contacte constant amb els veïns. Ja s’ha intervingut dues vegades en aquest local per netejar-lo, perquè no tenia propietari. Ara ja té un propietari, al qual s’ha requerit perquè actuï per recuperar-ne la possessió, netejar-lo i eliminar aquest focus de brutícia i insalubritat. Davant la inacció, finalment aquesta setmana l’Ajuntament actuarà de manera subsidiària per responsabilitat i per salut publica fent intervenció amb les rates i també netejant la zona per evitar més perjudicis al veïnat”. Al barri encara preocupa la situació amb les fuites d’amiant i quina serà la manera de fer-hi front. També hi ha preocupació per l’home sense sostre perquè, segons els veïns, continuarà vivint a la nau en estat de deterioració.