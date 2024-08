El CE Sabadell presenta Arthur Bonaldo, Adrian Salguero i Javi Delgado

Nova ronda de presentacions triples al CE Sabadell. Aquest cop ha estat el torn d’Arthur Bonaldo, Adri Salguero i Javi Delgado. Els tres futbolistes, que ja han disputat diversos partits amb l’arlequinada, han destacat l’ambició i el projecte en una presentació en què ha sortit diverses vegades la paraula ascens, com a objectiu clar de la temporada.

De fet, Bonaldo ho ha remarcat com un dels principals motius per escollir el Centre d’Esports: “la confiança i el projecte que em van transmetre va ser una de les claus per fitxar. La ciutat, el club i la història han estat un factor important i l’objectiu, també. Intentar l’ascens és un dels motius per venir perquè el Sabadell es mereix estar més amunt”.

En la cerca de l’ambiciós objectiu, també juga paper important l’experiència i Bonaldo compta amb més d’un centenar de partits entre Primera Federació i Segona B. “És crucial en projectes així tenir jugadors amb experiència i que sàpiguen conviure amb la pressió”. El brasiler es defineix com un “migcampista polivalent. La meva principal virtut és que abasto molt espai, també tinc arribada i lideratge per ajudar als companys”.

Una mica més enrere juga Adri Salguero, que va arribar cedit pel Cadiz Mirandilla. Malgrat que és central, Salguero també ha jugat com a lateral durant la pretemporada. “Vinc a aportar des de la posició que calgui. Sí que he jugat més de central, però també puc estar al lateral. Alguns entrenadors m’han dit que podria jugar al mig i en una ocasió fins i tot em van posar de davanter. L’important és jugar i tenir minuts a on sigui”.

El defensor tarragoní, després de gairebé tres anys fora, ha decidit apostar pel projecte del Centre d’Esports perquè “és un club històric, amb un projecte ambiciós i l’objectiu de l’ascens” i, a més, valora positivament “tornar a estar a prop de casa després d’un temps”. Salguero espera amb ganes el partit del diumenge contra el Cornellà. “És una final i les finals es guanyen. Serà un partit maco i sortirem a totes”, afirma.

A l’altre extrem del camp, a la davantera, de moment es troba molt sol Javi Delgado que es mostra “content amb com està anant la pretemporada”. El càntabre admet que “les dues primeres setmanes em va costar una mica, però he anat de menys a més”. Delgado va estrenar el seu caseller en el primer partit oficial de la temporada, un fet que pot ser diferencial de cara a la confiança. “Els davanters vivim dels gols. És important encaixar en l’equip, però començar marcant sempre és important i estic molt content en aquest aspecte”.

Javi Delgado ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera a Cantàbria, excepte una curta etapa a El Ejido que no va sortir com s’esperava. Ara, veu aquesta experiència com una oportunitat de redimir-se. “A Andalusia no em va anar bé, però em va servir per aprendre i a entendre el futbol. Aquella experiència m’ha servit per estar aquí i espero que aquest cop em vagi millor lluny de casa”. Això sí, reconeix que l’adaptació, de moment, està anant molt bé. “Crec que la meva personalitat s’adequa molt a la gent d’aquí. Estic molt còmode també en el vestidor”.

Viale confirma la probable sortida de Froi

Pel que fa al mercat, el director esportiu ha promès “dies moguts” i amb “algun moviment inesperat”. Ahir el club va anunciar el fitxatge de Carlos Pérez que “és un mitjapunta clàssic que també pot jugar de ‘8’ i en banda i ens donarà versatilitat i adaptabilitat en diversos sistemes”. A més, ha confirmat el més que possible moviment a la porteria: “Froi té una proposta d’un altre equip i està decidint què fa. S’ha de desencallar molt pròximament. Si acaba sortint, la idea és augmentar la competència a la porteria amb el millor reforç possible en aquesta posició”. Això faria tornar a entrar en acció José Ortega, actualment sense equip després d’acabar contracte amb el Badalona Futur.

En el factor més esportiu, Viale ha valorat el partit del passat diumenge davant el Badalona com una “gran mostra de caràcter”. El director esportiu ha destacat “aquesta ràbia de voler morir matant” com un dels factors més positius. Més enllà de reconèixer que no va ser el partit més brillant de l’equip de David Català. Sobre la pretemporada, ara que arriba al seu final, Viale ha admès que “ha estat complicada per la confecció de la plantilla, les lesions i la incertesa per la Copa Federación”, però ha reconegut que “l’equip ha anat de menys a més”. Això sí, ha deixat molt clar que, a partir d’ara, a la Copa Federació i a la lliga només val guanyar.

FOTOS: LLUÍS FRANCO