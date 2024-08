Renfe millora l’accessibilitat a l’estació de Cerdanyola Universitat

Renfe ha invertit més de 75 milions d’euros en la modernització i adaptació de les seves estacions de Rodalies de Catalunya. Entre les millores, destaca l’intent de fer les estacions més accessibles i adaptables, connectant andanes i vestíbuls amb ascensors i escales mecàniques, eliminant barreres arquitectòniques, i ampliant l’espai per guanyar capacitat operativa.

Aquestes millores s’han fet a diverses estacions, algunes d’elles de la línia R4 i del Vallès, com la de Cerdanyola Universitat o la de Vacarisses, on ja han finalitzat les obres d’adaptació. D’altra banda, Renfe destinarà més de 7 milions d’euros a la renovació dels sistemes d’informació a les estacions i està instal·lant sistemes de seguretat en 110 estacions per recopilar milers de dades a través del sistema CTTV i integrar-los en un quadre de comandament únic.