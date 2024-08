Visites guiades a edificis històrics de Sabadell

Durant la pròxima Festa Major d’aquest any 2024 es podran fer visites guiades d’edificis i equipaments patrimonials i històrics de la ciutat. Estaran oberts a la població emblemes històrics de la ciutat com la Torre de l’Aigua, el Campanar de Sant Fèlix, la Casa Duran i l’Arxiu Històric.

El dissabte 7 i el diumenge 8 de setembre, a les 11 h, 12 h i 13 h es duran a terme les visites guiades de la Torre de l’Aigua, organitzades pel Museu d’Història de Sabadell. Un dels edificis més distintius de la ciutat i un clàssic de la silueta urbana sabadellenca. Les visites guiades a la Casa Duran i al Campanar de Sant Fèlix, també organitzades pel Museu d’Història de Sabadell es faran al mateix horari: 7 i 8 de setembre a les 18 h, 19 h i 20 h. El campanar, construït el 1738, destaca pels seus elements barrocs i per ser un mirador idíl·lic per observar les vistes de la ciutat. Per la seva banda la Casa Duran data de finals del segle XVI i tot i que ha patit diverses remodelacions conserva la seva essència original. L’Arxiu Històric de Sabadell, ubicat a la Casa Ponsà es podrà visitar el dilluns 9 de setembre a les 10.30 h i a les 12.00 h. Els visitants podran descobrir documents històrics de la ciutat.

Propostes alternatives

A més a més, també es faran visites a l’Ajuntament de Sabadell, el dissabte 7 al matí (a les 10, 11, 12 i 13 h) i el dilluns 9 durant el matí (a les 10, 11, 12 i 13 h) i la tarda (16, 17 i 18 h). Entre altres activitats establertes al programa de la Festa Major, disponible a la web del Diari.