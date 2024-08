La prevenció és la clau

Febre, mal de cap, tos, etc. Són alguns dels símptomes que pot provocar la malaltia que ara ocupa els titulars i les converses als centres mèdics: la verola del mico (mpox). De moment, l’hospital Parc Taulí de Sabadell ha atès dos casos i està a l’espera d’uns resultats per saber si hi ha una tercera persona afectada. Malgrat aquesta descripció amb la qual comencem l’editorial pugui semblar que descrivim com va ser l’arribada desoneguda de la covid-19 a principis del 2020, l’OMS nega que la mpox sigui el nou coronavirus i assegura que Europa “sap com controlar” la propagació del virus.

Sens dubte, l’experiència de la Covid ha reforçat els sistemes sanitaris en tots els seus àmbits, des de la detecció al tractament, però això no ens ha de fer estar menys alerta davant el risc que puguin suposar malalties que es propaguin ràpidament. La prevenció és clau en tots els aspectes, i des del Taulí recomanen que les persones indicades, en situació de vigilància, es vacunin contra la verola del mico. A diferència de fa quatre anys, aquest cop la vacuna ja està disponible, ja s’està administrant, i les autoritats espanyoles garanteixen que hi ha reserves suficients. Confiem, doncs, que la verola del mico no tingui més protagonisme del que ja ha tingut.