L’OAR Gràcia jugarà la final de la Supercopa Catalana

L’OAR Gràcia femení jugarà la final de la Supercopa Catalana després d’imposar-se a les semifinals al BM La Roca (29-34). Les de Carol Carmona es veuran les cares amb el KH7 BM Granollers, de la màxima categoria, el dimecres (18h), reeditant la final del 2022. Les del Vallès Oriental són les grans candidates a tornar a aixecar el títol i a l’altra semifinal s’han imposat amb claredat al Sant Joan Despí (27-35).

De moment, però, el partit davant La Roca ha estat un bon test i una bona prova de cara a la preparació per la lliga. Les gracienques han guanyat un equip que, presumiblement, tornarà a ser un rival directe a Plata. Han començat dominant les roqueroles amb rendes curtes d’un, dos o tres gols fins a l’equador del primer temps, quan les de Carol Carmona han aconseguit capgirar la dinàmica amb el primer avantatge del partit (8-9). Han accelerat les verd-i-blanques abans del descans aconseguint la màxima distància del partit fins al moment (14-18).

A la segona part ha sortit La Roca decidida a escurçar el marcador, però l’OAR, per moments, s’ha escapat amb fins a cinc gols de diferència. No obstant això, han anat picant pedra les del Vallès Oriental: retallant a poc a poc amb parcials favorables i, a poc menys de deu minuts pel final, han recuperat un avantatge que no tenien des del 8-7. Ha estat el cop necessari per tornar a despertar de les gracienques que amb un parcial d’1-5, ha recuperat el capdavant del partit (27-30). Ho ha intentat fins al final La Roca que fins i tot ha apurat les seves opcions amb el 29-31, però no han deixat anar el seu avantatge les de Carol Carmona que tornen a la final de la Supercopa dos anys després.