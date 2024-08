Una sabadellenca, campiona del món de cros màster

La sabadellenca Sara Beltran s’ha penjat la medalla d’or en el Campionat del Món màster d’Atletisme disputat a Göteborg, Suècia, aquest mes d’agost. Beltran va proclamar-se campiona en la modalitat de cros per equips, on la selecció espanyola va finalitzar els 8 quilòmetres de recorregut en primer lloc.

El funcionament de la prova és el següent: s’agafen les puntuacions de les tres primeres atletes de cada nacionalitat que arriben a meta, és a dir, que si en un equip hi ha cinc atletes, la quarta i la cinquena es queden sense puntuar i, per tant, sense medalla en cas de guanyar. Per saber la classificació final, es fa la suma total dels temps de les tres primeres atletes de cada país. Sara Beltran va ser la tercera classificada entre les espanyoles, aconseguint puntuar i penjant-se l’or mundial.

El podi el van completar l’equip irlandès i el suec. La sabadellenca recorda la carrera i la seva tàctica que, a posteriori va ser clau. “Durant la carrera, a la primera volta, em van dir que tenia a la tercera irlandesa davant meu, no gaire lluny. Vaig pensar a atrapar-la des del primer moment, i abans que acabés la primera volta, apropar-me a ella i córrer tàcticament. Vaig anar amb ella durant les dues primeres voltes i quan vaig notar que s’estava enfonsant, vaig augmentar el ritme per deixar-la enrere fins al final“, explica.

La corredora, durant molts anys a la JAS i entrenada per Josep Molins, valora molt positivament la seva actuació: “Estic molt contenta per la meva actuació i per tot el sacrifici i treball durant l’any. Ha estat complicat entrenar durant l’últim mes per les altes temperatures, però, com bé es diu, tot esforç té la seva recompensa. Encara em costa de creure que soc campiona del món”, admet.