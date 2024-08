El Vallès, al capdavant en rescats a la muntanya

La comarca del Vallès Occidental és la que presenta un major nombre de sinistralitat a la muntanya aquest 2024. Un estudi dels Bombers de la Generalitat xifra les persones rescatades en un total de 51 al Vallès Occidental, especialment en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A tot Catalunya, la xifra s’eleva fins als 249.

L’única comarca del país que està a prop d’aquestes xifres és el Baix Llobregat, on han estat rescatades 48 persones. En tercer lloc hi trobem dues comarques eminentment de muntanya, com el Pallars Sobirà i el Ripollès, on Bombers ha salvat 40 persones des de principi d’any. Les dades són fins al dia 6 d’agost.

En tot l’any passat, al Vallès Occidental es van atendre 89 persones que es trobaven en dificultats al medi natural. Al Ripollès se’n van rescatar 99, al Baix Llobregat 95 i al Pallars Sobirà 82.