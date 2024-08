Els Saballuts inicien el segon tram de la temporada

Pels Saballuts, les perspectives per aquest segon tram són ben clares: “Tenim el mateix objectiu que és la clàssica de vuit i arribar al final de temporada amb un bon gust de boca; arrossegant moltíssims castellers i castelleres”.

Una Festa Major castellera

Entre les dates assenyalades per aquest nou inici destaca la Festa Major de Sabadell, podrem veure als Castellers de Sabadell a la plaça de Sant Roc, els dies sis, set i vuit de setembre. El dia sis de setembre seran els pilars d’inici de 19 h a 20 h, el set tindrem les vigílies de Festa Major de 18 h a 20 h. I finalment, la Diada de Festa Major celebrada de 12 h a 14.30 h, acompanyats amb els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

Més dates importants

Tot i això, també recalquen: “Tenim moltes diades importants i amb colles grans, a més a més dels dies de Festa Major”. Per exemple, l’actuació més propera serà el dia 31 d’agost a Sant Quirze amb els Castellers de Sant Cugat i els de Castellar del Vallès de 18 h a 19 h. Més tard també podrem veure els nostres castellers, el dia 1 de setembre de 12 h a 14.30 h, a la Festa Major de Granollers (a la plaça de la Porxada situada en aquesta ciutat), acompanyats dels Xics de Granollers i els Marrecs de Salt. Comentant que tenen preparat per les diverses dates de Festa Major destaquen que estan assajant la clàssica de 8 tot i que amb certs matisos: “Just estem tornant de vacances i encara no som prou efectius, però és el fil a seguir”.

La nova xarxa en preparació

En qüestions més tècniques, però essencials per un bon espectacle de castells, destaquen que la nova xarxa avança bé. Ja tenen l’estructura de la gàbia i els motors estan acabats, en les seves paraules: “Només falta que l’empresa que munta la xarxa vingui a instal·lar-la més o menys a mitjan setembre”.

Possible agermanament

Des de fa poc existeixen rumors d’una possibilitat d’agermanament amb els castellers d’Estocolm, ja que diversos membres d’aquests últims van assistir als assajos dels camises verdes durant l’inici del segon tram. La resposta dels castellers de la ciutat és la següent: “Hem rebut la proposta i estem pendents de parlar-ho durant les pròximes reunions, és una qüestió que ens agradaria molt”.

30è aniversari dels Saballuts

Recentment, els Saballuts van poder celebrar el seu trentè aniversari, la colla castellera sabadellenca es va fundar l’any 1994, amb una diada molt especial el dia 16 de juny. Amb la companyia d’altres colles de castellers com els Castellers de Barcelona, els Castellers de Berga i la Muixeranga d’Algemesí que va presentar els castells de tradició valenciana com a novetat en aquell dia tan especial. Els Saballuts van aconseguir descarregar la torre de 7 per primera vegada en tota la temporada, i van fer també un 4 de 8 perfecte tancant una diada tan especial com va ser aquella i confirmant la bona salut de l’activitat castellera a Sabadell.