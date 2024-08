Avís per intensitat de pluja a Sabadell

Les precipitacions han de tornar a ser protagonistes en les pròximes hores a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de pluges durant la tarda i especialment cap al vespre. Tocarà recuperar el paraigua a la ciutat.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⛈️⚠️ ➡ Dl. 14:00 a dt. 02:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6 Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/3nofrejTCz — Meteocat (@meteocat) August 26, 2024

L’avís s’estén a tot el Vallès Occidental i altres comarques al nord-est, amb ruixats que poden superar els 20 litres en només mitja hora. L’episodi es preveu especialment intens al Prepirineu oriental i Prelitoral Central. Per això, com és habitual, Protecció Civil recomana evitar fer desplaçaments que no siguin imprescindibles en aquestes zones.

Està sent un agost especialment prolífic pel que fa a la pluja. Les precipitacions del passat 2 i 18, i els plugims del 13 al 15 d’agost han permès superar els 40 litres registrats en la primera quinzena del mes. Unes tempestes d’estiu que superen amb escreix els registres de l’any passat (26,1) i del 2021 (6,6), segons les dades recollides a l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.