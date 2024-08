Com afrontes la tornada a la rutina després de les vacances?

Amb el final de l’estiu, també arriba per a molts el final de les seves vacances i una tronada a la rutina i al dia a dia que acostuma a venir acompanyada de molts patiments. Hem sortit al carrer per preguntar als sabadellencs que en pensen d’aquest retorn de les vacances i com fan per adaptar-se.

Joaquim Heredia: “Estic jubilat i no m’afecta el retorn a la rutina”

En Joaquim ha fet diversos viatges durant l’estiu i encara té prevists alguns més. “Vaig estar a Castellet a principis de l’estiu, més tard quatre dies a Terol i ara me n’aniré uns dies a Cotlliure i Carcassona.” També destaca que: “Després de la Festa Major me’n vaig a Andalusia, al poble de Torre del Mar que està a prop de Màlaga i tinc família allà”. El retorn a la rutina l’enfronta amb calma, ja que el Joaquim està jubilat. Admet però, que econòmicament haurà de fer una mica més de control a causa de totes les despeses que ha fet durant l’estiu. Ens comenta: “Estic jubilat i realment no m’afecta el retorn a la rutina tot i que en tema de diners estaré bastant sec. Tot i això, tinc ganes de la tornada, ja que seré avi i aquest hivern hi haurà molt de moviment. Personalment, estic emocionat per tota aquesta novetat”.

Maribel: “Cal adaptar-se al dia a dia”

La Maribel just torna de gaudir d’uns dies de vacances. Ens diu: “He fet vacances amb la família, vam arribar justament aquest darrer dilluns. Ens agrada molt la platja, i per això hem decidit passar els dies de vacances a Mallorca”. Tot i que enfronta la tornada a la rutina amb un cert respecte diu que encara li queden dues setmanes de descans per aclimatar-se al ritme de la ciutat. Recalca que: “No em preocupa el moment en què hagi de tornar, simplement es tracta d’anar adaptant-se al dia a dia. El típic de cada mes de setembre on toca preparar de nou els costums de sempre, tot i això, com començo a treballar en dues setmanes estic tranquil·la”.

Mar Morales: “Hem de descansar prou per fer front a la tornada a la rutina”

La Mar encara no ha marxat de vacances. “Tinc pensat sortir més tard, m’agrada fer això perquè la gent ja ha tornat a les ciutats i pots gaudir molt més de la platja i la natura sense turistes. A més a més de visitar diversos llocs molt més buits que com estan durant l’estiu. Tot i això, encara no m’he decidit a on anar. Estic esperant alguna oferta d’última hora segons el temps sobretot”. La tornada diu que l’enfronta bé, la clau per a ella és haver descansat prou. “El retorn a la rutina és com tornar al treball els dilluns, però a gran escala, el que és bàsic en els dos casos és descansar per fer front a la rutina i al treball”.