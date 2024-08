Una dona sopa en un bar de l’Eix Macià i, a l’hora de pagar, diu que la targeta no li funciona. La propietària reconeix la dona, que ja havia fet el mateix procediment en altres bars de la zona, i li demana el mòbil com a fiança. “Jo sé que aquesta persona intenta marxar sense pagar, perquè ho ha fet en altres establiments de la zona. Li dic que si no pot pagar que em doni el seu telèfon com a assegurança i quan em porti els diners li torno i ella em respon que estic boja”, explica. El compte superava els 70 euros.

La propietària, veient la situació, decideix gravar les reaccions de la dona. Tot això va succeir el passat dissabte i el resultat va ser un vídeo viral a xarxes. “Jo ho vaig gravar per tenir proves i que es veiés el que fa aquesta dona. No ho vaig penjar enlloc, però ho vaig enviar a algunes amigues. No sabia que estava tenint tanta repercussió perquè no sabia ni que estava penjat a cap lloc”, deia sobtada en el moment de veure que el vídeo superava el mig milió de visualitzacions a X.

Esto ha ocurrido en Sabadell en un bar y la china ha subido la historia a TikTok pic.twitter.com/d2sEI0l9FS — Alt Right España (@ModoAlt) August 25, 2024

En els comentaris del viral vídeo, no ha passat desapercebut un fet força curiós: la dona comença anant en cadira de rodes i, quan li recriminen que no pagui, s’aixeca i camina i es mou perfectament. Això ha provocat una allau de comentaris a les xarxes fent broma sobre el tema. “Y dios le dijo, levántate y anda”, “Cómo hacer que una persona en silla de ruedas camine” o “Jesús va aparèixer a Sabadell i va curar la dona en cadira de rodes que volia marxar sense pagar”, en són alguns dels més enginyosos.

Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, no és la primera vegada que la propietària del bar té problemes per recriminar comportaments a clients. La regent explica que fa un temps un grup de persones va intentar agredir un cambrer i va trencar diverses copes després que els diguessin que no podien fumar marihuana a la terrassa de l’establiment. “Creuen que com soc xinesa poden fer el que vulguin i no els diré res, però no m’agrada que em prenguin el pèl”, afirma.