Sabadell tindrà servei de bus nocturn gratuït per Festa Major

Sabadell reforçarà el transport públic durant els dies de Festa Major. Les nits de divendres 6, dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9 de setembre hi haurà un servei d’autobús urbà nocturn gratuït, format per les línies urbanes N1 i N4. El servei tindrà una freqüència de pas de 30 minuts, que funcionarà des de les 23:20 fins a la matinada –la nit de dilluns, el servei finalitzarà a les 2 h–.

Igualment, hi ha el servei regular nocturn amb les línies interurbanes N61, N64 i N65; així com extraordinàriament, les línies B1 i B2, que permeten enllaçar Sabadell amb Badia i Ripollet passant per Barberà del Vallès. Les línies interurbanes B1 i B2, realitzaran servei nocturn durant la Festa Major, des de les 23 h i fins a les 4 h de la matinada.

Més freqüència també a FGC