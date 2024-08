La ballarina sabadellenca que col·labora en l’últim videoclip de Will Smith

L’últim videoclip de l’actor i músic nord-americà Will Smith disposa d’una presència sabadellenca: Cecilia Garcia. Ella té vint anys i ja ha col·laborat amb altres artistes com la Bad Gyal, David Guetta o Leïti Sène. La nova cançó del Príncep de Bel-Air s’anomena Work of Art, també hi són presents el raper Russ i el seu fill Jaden Smith que porta anys dins del món de l’espectacle tot i que sembla que prefereix més la música que no pas l’actuació.

La Cecilia comenta que el vídeo es va fer al Casino de Madrid I va ser gràcies a la selecció de ballarins del coreògraf Fidel Buika que la jove sabadellenca va poder gaudir d’aquest moment. “L’experiència va ser increïble, a més a més aquesta cançó tracta sobre la dansa en si mateixa i com ens ajuda en els moments més foscos. Ho vam fer en dos dies, el primer van ser 10 hores d’assaig i el segon dia ho vam gravar”.

La Ceci (com tothom l’anomena) va començar a ballar amb tretze anys a l’Escola de Dansa Ritme, situada a Sabadell. Va continuar la seva formació a Barcelona i ràpidament va passar a anar a classes per tot el país. Justament ara està a Astúries a causa del Riverland Fest, un dels emblemes del gènere Urban, on acompanya a en Leïti Sène (amb qui sempre surt de gira).

El Vogue World 2024 i un càsting molt exigent

Per conèixer una mica més de l’experiència de la ballarina caldrà fer un viatge al passat, més concretament al dia 23 de juny quan es va fer l’esdeveniment que va iniciar la Setmana de l’Alta Costura de París. El Vogue World 2024 va donar el tret de sortida a “la semaine de la haute couture” amb un espectacle on el reconegut artista de reggaeton Bad Bunny cantava a la vegada que diverses celebritats desfilaven al voltant de la Place Vendôme.

Defensant una barreja entre la roba esportiva i l’estilisme exagerat, les tenistes Venus i Serena Williams lideraven la desfilada, a pocs metres de Serena la sabadellenca Cecilia Garcia ballava amb altres companys en el show parisenc. L’aventura francesa de la Cecilia va ser una aposta molt arriscada per a ella: “Sabia que hi havia un càsting pel Vogue World, coneixent els riscos vaig agafar un bus de Barcelona a París que són gairebé 16 hores, al càsting vam participar unes 300 persones i només 26 vam sortir escollides”.

L’emoció de la Cecilia per haver participat en aquest gran acte no prové pas dels grans noms sinó del ball en si mateix, que és la seva gran devoció: “Estava molt emocionada de poder ballar una coreografia de la Parris Goebel, els assajos van durar una setmana i va ser inoblidable”. El nom de Parris Goebel potser no sona als poc entesos en dansa, però ella destaca per ser una col·laboradora acostumada de Rihanna i altres grans noms de la música en general. Recentment va coreografiar la Superbowl 2023.

“És essencial formar-se constantment, el ball reclama aprendre coses noves cada dia”

Sobre la preparació física que necessita la dansa, diu:”El ball és la meva carrera professional i la seva exigència és alta, cada dia assajo i també faig entrenament físic que combino amb el ioga i la meditació. No només cal perfeccionar l’aspecte físic del cos sinó també la nostra part més mental”. Parlant amb la Cecilia és fàcil saber quina és la clau del seu èxit, una idea que repeteix molt: “És essencial formar-se permanentment, necessito aquesta formació constant. El ball reclama aprendre coses noves cada dia”. La precarietat del seu ofici no significa cap impediment per a ella. Admet que mai hi ha una certa previsió per saber quan actuarà i quan no; tot i això, destaca dos elements fixos en la seva carrera professional com són les classes que fa per tot el país i acompanyar a l’artista Leïti Sène en les seves gires. Igualment, considera que Espanya està endarrerida en relació amb la protecció de les carreres artístiques, sobretot si estan relacionades amb el ball. Tot i els riscos i la precarietat, la Cecilia ho té molt clar: “Accepto els sacrificis que comporta la meva passió que és el ball, i per això, no vull canviar la meva felicitat per tenir més estabilitat laboral“.