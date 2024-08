Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem les notícies més importants de les últimes hores a Sabadell. Què ha passat a la ciutat?

El dèficit de precipitació que arrossega Catalunya contrasta amb l’any pluviomètric (període comprès entre l’1 setembre 2023 i el 31 agost 2024 que s’utilitza per valorar les reserves hídriques) que ha viscut Sabadell. Segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, es freguen els 600 litres (592,4), un increment del 148% respecte del mateix període 2022-2023, que se situen dins la mitjana climàtica de l’Atles Climàtic (1991-2020).

Per sorpresa de molts sabadellencs, l’emblemàtic Teatre del Sol (c. del Sol, 99) va ser clausurat ja fa tres anys, el maig de 2021, si bé és cert que eren coneguts els problemes estructurals que tenia l’immoble, els quals no havien impedit fins aleshores que hi continués l’activitat.

La periodista sabadellenca Cristina Farrés serà la nova directora de Comunicació de la Generalitat de Catalunya coincidint amb l’arribada de Salvador Illa al capdavant del Govern català. En el càrrec, s’ocuparà de la coordinació dels caps de premsa de les setze conselleries del nou executiu.

Una dona sopa en un bar de l’Eix Macià i, a l’hora de pagar, diu que la targeta no li funciona. La propietària reconeix la dona, que ja havia fet el mateix procediment en altres bars de la zona, i li demana el mòbil com a fiança. “Jo sé que aquesta persona intenta marxar sense pagar, perquè ho ha fet en altres establiments de la zona. Li dic que si no pot pagar que em doni el seu telèfon com a assegurança i quan em porti els diners li torno i ella em respon que estic boja”, explica.

Amb la classificació per a la fase estatal de la Copa Federació va acabar el cap de setmana i amb l’última incorporació sènior comencen els últims cinc dies de mercat de fitxatges. El CE Sabadell ha anunciat l’arribada de Miguel Ángel Ramírez, més conegut com a Miguelete, procedent del Recreativo de Huelva.