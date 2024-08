El campanar de Sant Fèlix torna a anar a l’hora

Restablerta la normalitat. Després d’uns dies sense sonar les hores en punt, el campanar de Sant Fèlix ja torna a funcionar com és habitual. Tal com es pot percebre passejant per l’indret i segons ha confirmat l’artífex que permet que tot rutlli, el mecanisme ha estat reparat aquest dimecres al matí.

Tal com va explicar Bartomeu Rocabert, encarregat de fer anar el rellotge, hi havia una peça que s’havia cremat pel pas dels anys. Un fet que havia ‘aturat’ temporalment les hores a l’emblemàtic racó del centre de Sabadell. Després de l’actuació, els veïns i transeünts de la zona més despistats ja poden tornar a saber a quina hora viuen gràcies a l’inconfusible so de la infraestructura.