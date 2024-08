Compte enrere. Queden menys dues setmanes per deixar enrere l’estiu i tornar a la rutina acadèmica. Milers d’estudiants sabadellencs –l’any passat en van ser 31.135– tornaran a les aules després de més de 70 dies de vacances. Als estudiants sabadellencs, però, encara els falta una carta per cremar aquestes vacances: la Festa Major de Sabadell, que enguany se celebrarà del 6 al 9 de setembre.

Sabadell comença un dia més tard

Com ja va passar a l’inici del curs passat, Sabadell no seguirà el mateix calendari que la resta d’escoles catalanes i començarà un dia més tard del que estableix Educació. Al municipi, la casella de sortida del nou any escolar serà el dimarts 10 de setembre, ja que el dilluns dia 9 Sabadell celebra el darrer dia de Festa Major. Curiosament, els alumnes sabadellencs aniran a escola i l’endemà tornaran a tenir festa, ja que el dia 11 de setembre és festiu amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Els estudiants de batxillerat i formació professional de Sabadell sí que aniran braç a braç amb la resta de l’alumnat català, citats a les aules el dijous 12 de setembre. Pel que fa a altres ensenyaments les classes arrencaran el 18 de setembre.

Festius, dies de lliure disposició, vacances…

El curs 2024-2025 incorpora quasi 30 dies no lectius entre vacances i dies festius repartits entre els tres trimestres que dura el curs. Les vacances de Nadal s’allargaran del 21 de desembre al 7 de gener de 2025, mentre que les vacances de Setmana Santa seran del 12 al 21 d’abril de 2025. A banda, els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres i no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, segons fa saber la Generalitat als centres educatius de Catalunya, que han de comunicar als serveis territorials pertinents els dies escollits. A Sabadell, la proposta de dies de lliure disposició fixats pel Consell Escolar Municipal són el 4 de novembre, el 7 de febrer, el 3 de març i el 2 de maig.

Educació torna a les tardes lectives i promet ràtios reduïdes

A banda, es mantenen les tardes lectives de setembre, com ja va passar a l’inici del curs passat. Les tardes de lleure durant el mes de setembre no van seduir la comunitat educativa, fa dos cursos, i Educació va decidir fer marxa enrere.

Aquest curs, a més, es completa la reducció de ràtios a tot el segon cicle d’educació infantil després de la implantació de la mesura en la preinscripció de fa dos anys. El 90,7% dels grups dels centres públics sortiran amb una ràtio de 20 alumnes o menys per aula, segons va anunciar el Departament d’Educació fa uns mesos.

Els GRANS deures pendents en educació a Sabadell

Amb l’inici del nou curs, refloten antigues demandes en matèria educativa al municipi. Algunes, problemàtiques històriques que s’han mantingut sense solució curs rere curs. O que s’han arreglat parcialment.

La que aixeca més polseguera són els barracons escolars: més d’un miler d’estudiants estudien en mòduls prefabricats a Sabadell. És una de les cinc ciutats catalanes amb més barracons. El curs que ha d’arrencar d’aquí a dues setmanes començarà sense gaires canvis en aquest àmbit. Els instituts Arraona, Virolet i Narcisa Freixas i Cruells encara esperen els edificis definitius. Hi ha projectes redactats en els tres casos, però la fase d’obres es preveu per a més endavant.

L’altre gran tema pendent és l’amiant. Mai s’havia fet tantes tasques de desamiantatge en un estiu a Sabadell. Aquests mesos, Educació ha tret amiant de cinc centres educatius de la ciutat, que quedaran totalment –i parcialment en alguns casos– lliures de plaques de fibrociment. Malgrat tot, quedaran encara diverses escoles a la llista de deures per fer, com el Calvet d’Estrella que té les teulades fetes íntegrament d’uralita.

La segregació escolar també preocupa; i és un dels reptes a resoldre més immediats a Catalunya per a la nova conselleria d’Educació. A Sabadell, un 35% dels estudiants amb situació de vulnerabilitat haurien de ser reubicats d’escola perquè la distribució fos homogènia.

El confort tèrmic, un fet que preocupa

Pel que fa a la climatització de les aules, tant Ajuntament com Generalitat han impulsat actuacions a llarg termini. La calor a les aules és un dels temes més sonats a les Associacions de Famílies d’Alumnes. Per una banda, el consistori s’ha compromès a instal·lar ventiladors de sostre a totes les aules de totes les escoles públiques de Sabadell abans que acabi la legislatura. Això, amb un pressupost de mig milió d’euros. També està previst a les escoles bressol i de primària de cada districte plantar 600 arbres, contribuint a generar ombra als patis i a la naturalització d’aquests espais.

Per altra banda, la Generalitat va anunciar recentment que duria a càrrec una quarantena d’actuacions al Vallès Occidental per pal·liar les altes temperatures a les aules. Aquestes obres no es fan només durant l’estiu sinó durant tot l’any i es prioritzen els centres amb alumnat més vulnerable, com escoles bressol i centres d’educació especial.