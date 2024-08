És un problema de salut pública

El barri de Gràcia té un greu problema amb les plagues de paneroles. Els veïns que les pateixen es queixen amb raó quan troben que casa seva està infestada i, facin el que facin, reapareixen. No és un tema fàcil de solucionar, ni per als veïns ni per a l’Ajuntament, ja que requereix respostes per eliminar el problema de soca-rel. Qualsevol altra cosa serà un pedaç temporal que no trigarà a desaparèixer. Però cal bolcar tots els esforços i recursos possibles per eliminar les plagues d’insectes, a Gràcia i a qualsevol altre barri de Sabadell. No és només una molèstia i un tema de brutícia, és una qüestió molt seriosa de salut pública.

Les paneroles són contaminants i poden ser portadores de patògens com bacteris, virus i paràsits. Deambulen per escombraries i superfícies contaminades i, si no es controlen, poden aparèixer rondant per la cuina. A part, afecta la salut mental dels qui les pateixen.

L’Ajuntament va fer bé de crear una regidoria dedicada exclusivament a les plagues, ara encapçalada per Sílvia Garcia. Les actuacions a la via pública han anat en augment: el 2023 van ser 1.303, un 23% més que el 2020. És un bon camí. Ara bé, el consistori no actua dintre dels habitatges, són els propietaris els qui ho han de fer. No se’ls pot deixar sols sent un problema que ve del carrer i se’ls ha d’ajudar.