Itineraris per descobrir secrets i racons ‘desconeguts’ de Sabadell

La Festa Major, més enllà de concerts i activitats diverses, és un moment assenyalat també per descobrir realitats de Sabadell que potser fins ara ens havien passat desapercebudes. Així, els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre es podrà aprofitar per conèixer noves històries i curiositats sobre la ciutat, amb un seguit d’itineraris per apropar-se a l’arquitectura, l’art, la natura i moltes altres esferes.

On puc anar?

Dissabte 7, a les 10h del matí, l’itinerari “El modernisme a Sabadell” donarà a conèixer els trets característics de l’arquitectura, la decoració i el context sabadellenc de l’època modernista, a través de la visita i l’anàlisi de les obres clau conservades al centre històric de la ciutat. Per gaudir d’aquesta activitat, cal reserva prèvia contactant amb el Museu d’Art de Sabadell, atès que l’aforament és limitat (93 725 71 44).

Diumenge 8, també a les 10h, tindrà lloc un itinerari guiat pel riu Ripoll fins a la capella de Sant Nicolau, on s’aprofundirà en el gènere del paisatge a través de la mirada dels nostres pintors i el contacte directe amb l’entorn. Es tracta de l’itinerari “Sabadell vist pels seus artistes” i s’ha de concertar reserva al Museu d’Art de Sabadell.

Si es desitja un passeig urbà que doni l’oportunitat d’escoltar esdeveniments curiosos que parlen del caràcter sabadellenc d’altres èpoques i costums, n’hi haurà dues ocasions amb la proposta “Històries del carrer”: diumenge 8 a les 11h, i dilluns 9 a les 18h. En aquest cas, s’ha de reservar plaça trucant al Museu d’Història de Sabadell (93 727 85 55).

I dilluns 9, a les 10h, serà el torn de l’itinerari “Els centres de Sabadell. Evolució de l’actual centre simbòlic de Sabadell. Entre la porta de Barcelona i el portal de l’Àngel”. En col·laboració entre el Museu d’Art i el Col·legi d’Arquitectura de Catalunya, l’activitat permetrà observar amb una mirada diferent l’arquitectura i els espais públics que formen part del patrimoni de la ciutat. Cal demanar reserva prèvia al Museu d’Art de Sabadell.

També hi haurà un itinerari guiat pel cementiri de Sant Nicolau dilluns 9, a les 11:30h i a les 13h.

Aquesta oferta se suma a les portes obertes, visites guiades i exposicions. Tot plegat facilita la difusió de la història i el patrimoni cultural de Sabadell durant els dies de Festa Major.