Preocupació per l’increment de robatoris a l’interior de vehicles

Preocupació pels robatoris a l’interior de vehicles. Aquesta mateixa setmana han transcendit a través de les xarxes socials dos nous casos en l’aparcament d’un popular supermercat de Sabadell. Els fets han estat denunciats als Mossos d’Esquadra, que mantenen obertes les investigacions.

Una de les víctimes lamenta que ha perdut tota la documentació i els objectes d’una motxilla que havia deixat a dins del cotxe. Els lladres van trencar els vidres per endur-se tot el material possible. Incident que, més enllà de l’impacte en la butxaca, causa un evident disgust en la persona afectada.

Els aparcaments de grans superfícies, en el punt de mira

Fonts dels Mossos d’Esquadra alerten que és un fet que es repeteix a diferents punts de la ciutat, i no només a Sabadell. Al llarg de l’estiu, admeten, s’ha incrementat l’activitat delinqüencial en aquest àmbit, amb bandes que actuen de manera cíclica en determinats emplaçaments.

De fet, avisen, els lladres tenen en els aparcaments de grans superfícies un dels focus d’activitat. Per això, els cossos de seguretat demanen a la ciutadania la màxima precaució, evitant deixar objectes de valor al cotxe, especialment si estan visibles a través dels vidres.

Increment de l’activitat delinqüencial

Les dades del Ministeri de l’Interior sobre criminalitat confirmen la sensació que els furts són cada vegada més nombrosos. En aquesta direcció, és el fet delictiu que més ha crescut en el primer trimestre d’aquest 2024 a Sabadell i, en molts casos, tenen en els cotxes un objectiu clar per perpetrar el robatori.

L’any passat, sense anar més lluny, la Policia Municipal va detenir sis persones a Sabadell vinculades a robatoris violents a l’interior de vehicles. Tot i això, un dels problemes és la multireincidència, segons assenyalen alguns afectats recentment, que demanen més càstig per als delinqüents.

Reforç de la seguretat

Arran dels darrers casos coneguts, s’ha reforçat la seguretat policial en els punts considerats ‘calents’. Una de les zones que disposa de càmeres de videovigilància per fer front a aquests fets és el centre comercial Via Sabadell, que també ha incrementat les accions per evitar els desagradables episodis.

Amb tot, el seu gerent, Xavier Jardí, admet que és molt difícil poder controlar al mil·límetre cada racó i remarca que cal conscienciació ciutadana per evitar disgustos. A més, apunta que és un mal endèmic en molts aparcaments de grans dimensions -al centre comercial, gairebé 2.000 places-. Extremar les mesures, també des del punt de vista individual, és imprescindible.