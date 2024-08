La Vapor Badia i Cal Balsach, diversos anys sense servei de bar

El 16 de juliol de 2021 va tancar el bar Clau de Fa, característic perquè era el de la biblioteca Vapor Badia. Malgrat tenia un accés diferent a l’equipament, formava part del mateix edifici. Passats tres anys, l’espai continua buit a l’espera que se li trobi un nou ús. I aquest no és l’únic bar que continua tancat en un equipament municipal. Al centre cívic i pavelló de Cal Balsach hi havia el bar El Velòdrom, que també va tancar, en aquest cas el 2017 quan es va esgotar la concessió. En aquest cas, l’espai on estava es continua utilitzant, perquè era en una de les sales polivalents del recinte, a la planta baixa.

En els dos casos, l’Ajuntament va treure una nova licitació, però cap de les dues va prosperar i en els dos llocs no hi ha servei de bar. Actualment, fonts municipals confirmen que s’està treballant per reobrir-los els dos, però amb previsions de futur diferents. Mentre que la gestió del bar de Cal Balsach “preveiem que surti a licitació properament”, pel què fa a l’espai de la Vapor Badia “s’estan mirant altres alternatives mantenint-lo com a espai d’ús ciutadà”. Quan va tancar, el consistori va publicar una nova licitació per si hi havia algun interessat a mantenir-lo, però ningú s’hi va presentar i, aleshores, el consistori va obrir la possibilitat de convertir-lo en una altra cosa.

A la Vapor Badia, el tancament del bar va suposar perdre un espai de trobada i descans enfocat, especialment, al públic estudiantil usuari de la biblioteca, tot i que estava obert a tothom. En el cas de Cal Balsach, disposar del servei de bar era un complement a les presentacions de llibres, concerts o trobades que s’hi feien, a banda de ser un altre espai social del barri.

El tancament del Clau de Fa el van motivar factors econòmics, segons van explicar al D.S. el juliol de 2021 les dues sòcies que el regentaven, Tere Arnau i Pepi Castaño. La Covid-19 va suposar un darrer daltabaix a un negoci que ja estava tocat, segons les seves responsables. “Ens sortia més car si continuàvem amb el local obert que tancant”, va dir Castaño. La sabadellenca va afegir que, a causa del confinament pel coronavirus i els canvis d’hàbits que hi va haver aleshores, els estudiants “feien les classes en línia i això feia que no vinguessin a la biblioteca. Ho hem notat molt i també amb els adults que fan teletreball, que tampoc venen tant com abans”.